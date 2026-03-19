Etapa do SailGP no Rio de Janeiro terá 27 medalhistas olímpicos





A estreia do SailGP no Rio de Janeiro, que acontece em menos de um mês, vai transformar a Baía de Guanabara em um verdadeiro “hall da fama” flutuante da vela mundial. Ao todo, 27 medalhistas olímpicos, que somam 40 medalhas em Jogos Olímpicos, estarão na água quando a liga fizer sua primeira parada na América do Sul.

Para os cariocas, haverá também uma sensação especial de déjà vu: 14 dos atletas que competirão na etapa estiveram no pódio dos Jogos Olímpicos Rio 2016, exatamente no mesmo cenário onde agora os catamarãs F50 — embarcações de última geração — “voarão” sobre a água a velocidades que podem ultrapassar 100 km/h.

Entre os nomes de destaque estão Hannah Mills e Anne-Marie Rindom, ambas com três medalhas olímpicas, além das brasileiras Martine Grael e Kahena Kunze, bicampeãs olímpicas que retornam ao local onde fizeram história em 2016. Outro bicampeão olímpico que volta à Baía de Guanabara com memórias douradas é o britânico Giles Scott, um dos grandes nomes da vela mundial.

A etapa brasileira do campeonato, o Enel Rio Sail Grand Prix, promete oferecer ao público uma oportunidade rara de acompanhar, a poucos metros da costa, alguns dos maiores nomes da vela olímpica competindo lado a lado — agora em um formato mais rápido, radical e tecnologicamente avançado.

Para mais informações sobre o evento e compra de ingressos, acesse o site oficial do Enel Rio Sail Grand Prix 2026.