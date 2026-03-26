Vasco tem cerca de R$ 900 mil em materiais esportivos roubados; Polícia Civil investiga

Uma carga de 200 caixas com materiais esportivos do Vasco foi roubada nesta quarta-feira, deixando um prejuízo de aproximadamente R$ 900 mil. A Polícia Civil do Rio investiga o roubo.

O carregamento deveria ser entregue ao CT do clube nesta quarta-feira, na Zona Sudoeste do Rio, mas não chegou. O transporte era responsabilidade da Nike, fornecedora de material esportivo, que relatou o ocorrido ao Vasco.

O registro foi feito na Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-CAP), que está fazendo diligências para investigar o ocorrido, informou a assessoria de imprensa da Polícia Civil, em nota ao ge.

Globo Esporte