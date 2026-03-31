Oklahoma City Thunder dispara como favorito a título da NBA segundo a Betfair

Entrando na reta final da temporada regular de 2025/26 da National Basketball Association (NBA), as equipes já começam a fazer suas contas para chegar aos playoffs. Até o momento, somente três franquias já conquistaram sua vaga antecipada: Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs e Detroit Pistons. E a Betfair, especialista em probabilidades esportivas, calculou quais são os times com mais chances de vencer a temporada 25/26 da liga, além dos candidatos a MVP, o Novato do Ano e as chances das equipes com brasileiros chegarem aos playoffs.
Atual campeão, o OKC lidera a conferência Oeste com 59 vitórias, cinco a mais que o líder do Leste, Detroit Pistons, com 54. Segundo a Betfair, a franquia de Oklahoma aparece como principal candidata a título, com 36% (odd de 2.25), seguida pelos Spurs (13% e odd de 6) e pelos Celtics, que aparecem com 12% de chances (odd de 6.5). Veja a chance de todas as equipes abaixo:
Oklahoma City Thunder, com 36% de chances de ser campeão;
San Antonio Spurs, com 13%;
Boston Celtics, com 12%;
Cleveland Cavaliers e Denver Nuggets, com 8% cada;
New York Knicks, com 6%;
Detroit Pistons e Los Angeles Lakers, com 4% cada;
Minnesota Timberwolves e Charlotte Hornets, com 2% cada;
Houston Rockets, Miami Heat, Atlanta Hawks e Philadelphia 76ers, com 1% cada;
Orlando Magic, Toronto Raptors e Los Angeles Clippers, Phoenix Suns, Golden State Warriors e Portland Trail Blazers, com menos de 1% cada.
Shai dispara na briga pelo MVP e Knueppel deve vencer Cooper Flagg
A Betfair analisou também as chances para a premiação de jogador mais valioso da temporada 2025/26. O francês Victor Wembanyama, que venceu o prêmio de calouro do ano em 2024, segue na luta pelo seu primeiro título de melhor jogador da NBA.
Porém, a casa de apostas aponta outro favorito: Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder. O armador aparece com 71% de chances (odd de 1.22) de vencer o prêmio de MVP, enquanto Victor Wembanyama tem 24 % (odd de 3.6). Veja a lista que ainda conta com nomes como Luka Doncic, Nikola Jokic e Kawhi Leonard:
Shai Gilgeous-Alexander, com 71% de chances de ser eleito MVP;
Victor Wembanyama, com 24%;
Luka Doncic, com 3%;
Nikola Jokic, com 1%;
Jaylen Brown, Jalen Brunson, Anthony Edwards, Donovan Mitchell e Kawhi Leonard, com menos de 1% de chances para cada um.
Já pelo prêmio de calouro do ano, o jovem ala/armador do Charlotte Hornets Kon Knueppel disparou como grande favorito, com 70% (odd de 1.36), enquanto o favorito no início da temporada, Cooper Flagg, tem apenas 29% de chances (odd de 2.75) e VJ Edgecombe aparece com 1% de chances.
O sonho do Brasil nos playoffs
Com grande sequência nas últimas temporadas, o brasileiro Gui Santos tem assumido um papel fundamental dentro do Golden State Warriors. O ala-pivô conseguiu um feito inédito na última semana, se tornando o primeiro jogador do Brasil a ter dois jogos consecutivos com mais de 27 pontos. Segundo a análise da Betfair, as chances de seu time avançar para os playoffs não são boas, obtendo apenas 24% de chances (odd de 3.75) de conseguir uma vaga na pós-temporada.
Quem também vai precisar lutar muito para conseguir uma vaga nos playoffs é o Portland Trail Blazers, comandado pelo brasileiro Tiago Splitter, que se tornou o primeiro treinador brasileiro a assumir uma franquia da NBA. Segundo a casa de apostas, os Blazers têm apenas 25% de chances de avançar (odd de 3.6).