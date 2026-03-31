Tottenham anuncia Roberto De Zerbi como novo treinador com missão de fugir do rebaixamento

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O Tottenham anunciou, no início da tarde desta terça-feira, a contratação do técnico Roberto De Zerbi. O italiano de 46 anos chega para substituir Igor Tudor no comando da equipe, que vive grande crise e briga contra o rebaixamento na Premier League.

— Estou muito feliz em me juntar a este fantástico clube de futebol, que é um dos maiores e mais prestigiados do mundo. Em todas as minhas conversas com a liderança do Clube, a ambição deles para o futuro foi clara. Nossa prioridade de curto prazo é subir na tabela da Premier League, que será o foco total até o apito final do último jogo da temporada — disse o treinador.

Na temporada 2025/26 ele será o terceiro treinador do time, que já foi comandado também por Thomas Frank. Os Spurs ainda não venceram na Premier League em 2026. A péssima campanha e a eliminação na Champions League culminaram na demissão de Tudor. O Tottenham é o 17º colocado no Campeonato Inglês, com 30 pontos, um a mais que o West Ham, primeiro time da zona.

Com um estilo de jogo moderno e ofensivo, De Zerbi teve trabalhos de destaque em times como Sassuolo, Shakhtar Donetsk e Brighton. Em fevereiro, deixou o Olympique de Marselha em mútuo acordo após uma sequência de maus resultados.

Globo Esporte