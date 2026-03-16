Sinner vence Medvedev, alcança título inédito em Indian Wells e iguala feito de Federer e Djokovic

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O italiano Jannik Sinner venceu pela primeira vez o Masters 1000 de Indian Wells, neste domingo. O atual número 2 do mundo bateu na decisão o russo Daniil Medvedev por 2 sets a 0, em dois tie breaks, parciais de 7/6 (8/6) e 7/6 (7/4). Primeiro título dele em 2026.

Com a vitória em "Tennis Paradise", Sinner iguala um feito alcançado apenas por Roger Federer e Novak Djokovic. Sinner jogou à 10ª final de Masters 1000 da carreira e agora soma seis títulos. No deserto californiano, o italiano conquistou o troféu que faltava para "zerar" os seis Masters 1000 em quadra dura (Indian Wells, Miami, Toronto/Montreal, Cincinnati, Xangai e Paris). Até hoje, apenas ele, Federer e Djokovic conseguiram vencer todos esses torneio no piso rápido.

Tanto Sinner e como Medvedev, aliás, buscavam o seu primeiro título do Masters 1000 em Indian Wells. O italiano jogou sua primeira decisão, enquanto o russo já havia disputado a final outras duas vezes - o russo foi vice-campeão do torneio em 2023 e 2024, perdendo justamente para Carlos Alcaraz, a quem ele bateu na semifinal neste ano.

Após eliminar o número 1 do mundo, na véspera, Medvedev manteve o altíssimo nível de tênis que apresentou contra o espanhol. Mas assim como fez contra João Fonseca, dias antes, Sinner elevou o jogo no tie break e venceu novamente os pontos decisivos para garantir a vitória.

Com o resultado deste domingo, Sinner venceu nove dos últimos dez jogos entre ambos. No geral, o confronto está nove a sete para o italiano. E, em finais, agora, 4 a 2 para o vice-líder do ranking da ATP, que venceu as quatro últimas vezes que encarou Medvedev em decisões.

Campeão de Grand Slam (US Open 2021) e ex-número 1 do mundo (no início de 2022), Medvedev mostrou nesta semana que está pronto para retornar ao topo do ranking. O primeiro passo é o retorno ao top10 nesta segunda-feira, após a ótima campanha em Indian Wells.

O JOGO

A partida foi muito equilibrada desde as primeiras trocas de bola. Nos primeiros games, Medvedev ainda conseguiu abrir 0/30 duas vezes no saque do Sinner. No entanto, o italiano se recuperou bem e fechou as parciais. Depois foi a vez do número 2 do mundo ter dois break points em mãos, mas não conseguir quebrar. E, nesse ritmo, o primeiro set foi para o tie break. De novo, equilíbrio total e, no detalhe de um golpe de vista errado do russo, Sinner fechou o set após uma hora de jogo.

No segundo set, Sinner jogou mais solto. Mesmo assim, Medvedev seguiu equilibrando as ações, obrigando o italiano a pontos cada vez mais difíceis de conquistar. Nos games de saque, o italiano buscou fechar o mais rapidamente possível as disputas. Com o serviço nas mãos do russo, manteve os winners impressionantes de esquerda. Novo tie break. Desta vez, desequilíbrio. Medvedev abriu 4 a 1; Sinner virou para 7 a 4; e o italiano fechou!

Com o troféu em mãos, em noite de Oscar, ali mesmo, na Califórnia, Sinner levou o prêmio de melhor das últimas semanas e diminui a distância em busca de retomar a liderança do ranking mundial que está com Alcaraz. Talvez precise se multiplicar e ser vários Sinners. Em 2026, porém, o filme em cartaz segue sendo o mesmo para o top2 do mundo: uma batalha após a outra.

Globo Esporte