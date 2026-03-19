Sul-Americana 2026: veja como ficaram os grupos após sorteio

|(Foto: Reuters)
Os oito grupos da Copa Sul-Americana 2026 foram definidos em sorteio nesta quinta-feira, realizado na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Os sete representantes brasileiros nessa fase — Atlético-MG, Botafogo, Bragantino, Grêmio, Santos, São Paulo e Vasco — estão em sete chaves diferentes, e só poderão se enfrentar a partir do mata-mata.
Os líderes de cada grupo avançam diretamente às oitavas de final, enquanto os vice-líderes disputam um playoff contra os terceiros colocados das chaves da Libertadores. A fase de grupos será disputada de 7 de abril a 28 de maio, e o sorteio do mata-mata está previsto para o dia 3 de junho, segundo o calendário da Conmebol. A final da Sul-Americana está marcada para 21 de novembro, em Barranquilla, na Colômbia.
Grupos da Sul-Americana 2026:
Grupo A
América de Cali (Colômbia)
Tigre (Argentina)
Macará (Equador)
Alianza Atlético (Peru)
Grupo B
Atlético-MG
Cienciano (Peru)
Puerto Cabello (Venezuela)
Juventud (Uruguai)
Grupo C
São Paulo
Millonarios (Colômbia)
Boston River (Uruguai)
O'Higgins (Chile)
Grupo D
Santos
San Lorenzo (Argentina)
Deportivo Cuenca (Equador)
Recoleta (Paraguai)
Grupo E
Racing (Argentina)
Caracas (Venezuela)
Independiente Petrolero (Bolívia)
Botafogo
Grupo F
Grêmio
Palestino (Chile)
City Torque (Uruguai)
Riestra (Argentina)
Grupo G
Olimpia (Paraguai)
Vasco
Audax Italiano (Chile)
Barracas Central (Argentina)
Grupo H
River Plate (Argentina)
Bragantino
Blooming (Bolívia)
Carabobo (Venezuela)
Calendário da Sul-Americana 2026:
1ª rodada: 7 a 9 de abril
2ª rodada: 14 a 16 de abril
3ª rodada: 28 a 30 de abril
4ª rodada: 5 a 7 de maio
5ª rodada: 19 a 21 de maio
6ª rodada: 26 a 28 de maio
Playoffs (ida): 21 a 23 de julho
Playoffs (volta): 28 e 30 julho
Oitavas (ida): 11 a 13 de agosto
Oitavas (volta): 18 a 20 de agosto
Quartas (ida): 8 a 10 de setembro
Quartas (volta): 15 a 17 de setembro
Semifinais (ida): 13 a 14 de outubro
Semifinais (volta): 20 a 21 de outubro
Final: 21 de novembro
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