Sul-Americana 2026: veja como ficaram os grupos após sorteio

Os oito grupos da Copa Sul-Americana 2026 foram definidos em sorteio nesta quinta-feira, realizado na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Os sete representantes brasileiros nessa fase — Atlético-MG, Botafogo, Bragantino, Grêmio, Santos, São Paulo e Vasco — estão em sete chaves diferentes, e só poderão se enfrentar a partir do mata-mata.

Os líderes de cada grupo avançam diretamente às oitavas de final, enquanto os vice-líderes disputam um playoff contra os terceiros colocados das chaves da Libertadores. A fase de grupos será disputada de 7 de abril a 28 de maio, e o sorteio do mata-mata está previsto para o dia 3 de junho, segundo o calendário da Conmebol. A final da Sul-Americana está marcada para 21 de novembro, em Barranquilla, na Colômbia.

Grupos da Sul-Americana 2026:

Grupo A

América de Cali (Colômbia)

Tigre (Argentina)

Macará (Equador)

Alianza Atlético (Peru)





Grupo B

Atlético-MG

Cienciano (Peru)

Puerto Cabello (Venezuela)

Juventud (Uruguai)





Grupo C

São Paulo

Millonarios (Colômbia)

Boston River (Uruguai)

O'Higgins (Chile)





Grupo D

Santos

San Lorenzo (Argentina)

Deportivo Cuenca (Equador)

Recoleta (Paraguai)





Grupo E

Racing (Argentina)

Caracas (Venezuela)

Independiente Petrolero (Bolívia)

Botafogo





Grupo F

Grêmio

Palestino (Chile)

City Torque (Uruguai)

Riestra (Argentina)





Grupo G

Olimpia (Paraguai)

Vasco

Audax Italiano (Chile)

Barracas Central (Argentina)





Grupo H

River Plate (Argentina)

Bragantino

Blooming (Bolívia)

Carabobo (Venezuela)





Calendário da Sul-Americana 2026:

1ª rodada: 7 a 9 de abril

2ª rodada: 14 a 16 de abril

3ª rodada: 28 a 30 de abril

4ª rodada: 5 a 7 de maio

5ª rodada: 19 a 21 de maio

6ª rodada: 26 a 28 de maio

Playoffs (ida): 21 a 23 de julho

Playoffs (volta): 28 e 30 julho

Oitavas (ida): 11 a 13 de agosto

Oitavas (volta): 18 a 20 de agosto

Quartas (ida): 8 a 10 de setembro

Quartas (volta): 15 a 17 de setembro

Semifinais (ida): 13 a 14 de outubro

Semifinais (volta): 20 a 21 de outubro

Final: 21 de novembro





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