Lucas Moraes busca bicampeonato no Rally de Portugal, 2ª etapa do Mundial

(Foto: Red Bull Content)





O piloto brasileiro Lucas Moraes disputa entre os dias 17 e 22 de março o Rally de Portugal, segunda etapa do World Rally‑Raid Championship de 2026. Atual campeão, Lucas retorna à prova com objetivo claro: buscar o bicampeonato na etapa.

A vitória em Portugal em 2025 foi um dos momentos marcantes da campanha que levou Lucas ao título mundial, feito inédito no automobilismo brasileiro. Em uma temporada marcada pela regularidade, o piloto somou resultados consistentes ao longo do calendário, com vice-campeonatos nas etapas de Marrocos e Abu Dhabi e um terceiro lugar na África do Sul.

Única etapa europeia do calendário do mundial, com parte do percurso também na Espanha, o Rally de Portugal é conhecido pelo caráter técnico e pelas especiais (trechos cronometrados) em estradas estreitas e sinuosas. “É uma prova desafiadora, que exige uma execução muito precisa e atenção especial para preservar o carro”, explica Lucas Moraes.

Este ano, a prova ocorre no fim do inverno europeu, o que pode influenciar a disputa: a maior probabilidade de chuva tende a favorecer o estilo de pilotagem de Lucas, que prefere os terrenos molhados. As estradas estreitas e rápidas de Portugal também podem jogar em favor dele, por serem semelhantes às do Rally dos Sertões, principal competição off-road do Brasil e da qual é tricampeão.

O Rally de Portugal terá cinco etapas e um total de 2.175 km de percurso, sendo 1.320 km cronometrados. O trajeto foi redesenhado pelos organizadores e promete especiais variadas, incluindo um novo trecho próximo ao Oceano Atlântico. A prova começa na região de Grândola, passa pela Espanha e termina em Loulé, no sul de Portugal.

Na atual temporada, Moraes chega à etapa portuguesa ocupando a oitava posição na classificação geral do campeonato, com 24 pontos, após a disputa do Rally Dakar, prova que abriu o calendário de 2026. As etapas seguintes acontecem na Argentina (maio), Marrocos (setembro e outubro) e Emirados Árabes (novembro).