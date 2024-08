Atleta rebate comentarista da Globo após opinião sobre revezamento do atletismo

Por Nicholas Araujo

Redação Blog do Esporte





A atleta Ana Cláudia Lemos, do revezamento 4x100 feminino do atletismo brasileiro, rebateu as críticas do comentarista da Globo Rodrigo Nascimento, sobre o desempenho dos atletas nos Jogos Olímpicos de Paris.

Durante a cobertura do atletismo, Rodrigo não poupou críticas aos atletas, alertando sobre o desempenho de cada um. “Os atletas têm que ser responsáveis. Vejo muita gente cobrando dirigentes, cobrando treinadores... Não. Quem entra na pista? Atleta. A gente está bem treinado. Isso eu tô falando porque eu carreguei esse peso durante três anos. Isso é palavra minha, de atleta, eu me responsabilizo pelo o que falo”, disse o comentarista.

Já Ana utilizou as redes sociais para rebater as críticas. “Rodrigo comentarista da #Sportv falando besteira. Como sempre o atleta passando pano para o treinador do 4x100, treinador esse que é o treinador dele pessoal”.

“Gente que absurdo é esse, um comentarista que deveria falar a verdade, tá dizendo que os atletas tem que repensar? Conta aqui Rodrigo os bastidores, conta a falta de treinos, sua reunião entre os atletas, você não se diz capitão? Desculpa você não é capitão e precisa aprender a falar o que de fato aconteceu”, continuou o atleta.

A polêmica ocorre porque o treinador do revezamento 4x100 tanto masculino quanto feminino, Victor Fernandes, contratado pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) para as Olimpíadas e também treinador de Rodrigo, prefere trabalhar apenas com os homens. Na preparação, as mulheres não tiveram camping e acabaram treinando de forma informal por Katsuhico Nakaya, em São Paulo. Ao chegar no Mundial, a escalação das atletas foi alterada e o desempenho foi muito abaixo do esperado.

Já a questão sobre a reunião foi de um campin realizado nos Estados Unidos, no começo do ano, que teve a participação dos atletas do país e seus treinadores. Segundo Ana, Rodrigo chamou os companheiros para uma conversa e permitiu apenas a presença de Victor, gerando uma discussão entre treinadores e atletas, que voltaram do camping reclamando da falta de treinamentos específicos para o revezamento.

Rodrigo Nascimento chegou a ser cotado para as Olimpíadas, mas ficou fora da convocação. Para o seu lugar foi chamado Hygor Gabriel, que foi para Paris após conquistar a prata no Troféu Brasil, conseguindo a quarta posição no ranking do país nos 100m.