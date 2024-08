CPB e Warner Bros. apresentam coleção inclusiva com personagens do Looney Tunes

A contagem regressiva para os Jogos Paralímpicos de Paris começou. Para inspirar a torcida para os atletas paralímpicos brasileiros, a Warner Bros. Discovery Global Consumer Products (WBDGCP) e Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) lançam a “Tamo Junto: Coleção Inclusiva”,com produtos oficiais inclusivos estrelando os Looney Tunes e a marca Brasil Paralímpico.

A coleção foi idealizada e desenvolvida em conjunto com CPB e licenciados parceiros da WBDGCP como Reserva, Kameleon Bags, Indústria Bandeirante, Grow, CooperFun e Dois Cunhados. Os produtos já estão disponíveis em www.tamojuntolooneytunes.com.br, permitindo que os fãs se preparem para celebrar os Jogos Paralímpicos e torçam ao lado de personagens queridos por todos como Pernalonga, Lola Bunny, Patolino, Frajola e Piu Piu.

“Esta parceria é mais um passo significativo na nossa missão de promover a inclusão e a acessibilidade. Esta colaboração representa um marco importante na criação de produtos projetados especificamente para atender às necessidades das pessoas com deficiência, refletindo o nosso compromisso em tornar o mundo mais acessível e acolhedor para todos. Estamos ansiosos para ver o impacto positivo que esta linha de produtos terá na vida das pessoas”, afirmou Mizael Conrado, bicampeão paralímpico no futebol de cegos (Atenas 2004 e Pequim 2008) e presidente do CPB.

Para este lançamento, a WBDGCP, os licenciados e o CPB trabalharam juntos para desenvolver produtos com acessibilidade e que proporcionem uma experiência inclusiva para todos. A colaboração une a diversão dos Looney Tunes e a qualidade dos produtos oficiais Warner Bros. à expertise de especialistas e atletas com deficiência.

“Os Looney Tunes têm um legado significativo e uma forte conexão com o mundo dos esportes, quem não lembra do sucesso de Space Jam?”, diz Marcos Mello, Diretor Geral da WBDGCP. “Estamos extremamente orgulhosos em celebrar os Jogos Paralímpicos com esta parceria, que representa inovação e um grande aprendizado sobre acessibilidade, inclusão e desenvolvimento de produtos. Somos muito gratos aos nossos parceiros licenciados e ao CPB”, complementa.

Confira os lançamentos:

CooperFun

O jogo “Tamo Junto – Brasil Paralímpico e Looney Tunes Libras” é formado por pares de cartas que representam as letras e seus correspondentes em libras. Com o baralho, crianças podem treinar libras de duas maneiras: Jogo da Memória ou Pega Libras, já à venda nas principais lojas de brinquedo do país, com preços a partir de R$ 25,00.

Dois Cunhados

Apresenta Granola Infantil com embalagem com NaviLens, proporcionando a consumidores com deficiência visual a obtenção de informações sobre o produto através do sistema de marcação à distância . À venda nos Supermercados Barbosa entre outros.

Grow

Lince é um movimentado jogo de tabuleiro em que rapidez e reflexo decidem cada jogada. Cada participante deve localizar figuras e letras em suas fichas de forma mais ágil possível e quem colocar suas fichas primeiro, é o vencedor. Para a coleção Tamo Junto, a tradicional fabricante de brinquedos inova com Lince Tátil, desenvolvido para ser uma experiência inclusiva e acessível para todos. O jogo acompanha vendas para videntes terem a mesma experiência que os deficientes visuais e as regras estão disponíveis em formatos acessíveis. Disponível a partir de Setembro nas principais lojas de brinquedo do país.

Indústria Bandeirante

A especialista em utilidades domésticas desenvolveu garrafas de água com abridor ergonômico para o uso de modo independente por pessoas com mobilidade reduzida.

Kameleon Bags

Desenvolveu malas de bordo com adaptações necessárias para gerar mais independência às pessoas com deficiência. A inserção de puxadores no zíper e cinto para o carregamento em cadeira de rodas são os destaques. Além disso, é possível a personalização com adaptações conforme a necessidade do consumidor. Saiba mais em kameleonbags.com.br/pages/looney-tunes-cpb.

Caneca, almofada e seis modelos de camisetas com estampa em relevo com a palavra “todos” escrita em braile integram a coleção. As etiquetas dos produtos também contêm informação em braile. Acesse https://www.lojawarnerbros.com.br/colecao-inclusiva para mais informações.

Reserva

Linha inclusiva com ajustes ergonômicos e funcionais proporcionando mais autonomia, como zíper nas laterais das calças para facilitar o vestir, botões substituídos por velcros e punhos com botões de pressão. Viste https://www.usereserva.com/ para saber mais.

Os Looney Tunes têm uma longa associação com esportes, incluindo uma coleção de produtos anteriores em parceria com o Team USA que estreou durante os Jogos Olímpicos de Atlanta 1996, ano que também apresentou aos fãs o amado “Space Jam”, no qual o Tune Squad foi consolidado como ícone esportivo e abriu caminho para “Space Jam: Um Novo Legado” de 2021.

Os produtos “Tamo Junto: Coleção Inclusiva”, já estão disponíveis na loja oficial e em varejistas em todo o país, apresentando ilustrações originais dos personagens favoritos Pernalonga, Patolino, Tweety, Lola Bunny e outros, inspirando os fãs a entrar no espírito paralímpico no irreverente estilo Looney Tunes.