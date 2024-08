Goleira da Espanha pede desculpas por falha e reclama de brasileiras: "Tirei a máscara de raiva"

Uma saída errada dentro da área, um desvio na zaga e um gol contra abriram caminho para a vitória do Brasil sobre a Espanha, por 4 a 2, na semifinal do torneio de futebol feminino das Olimpíadas. E também iniciaram um duelo psicológico em Marselha, com a provocação de Priscila à goleira Cata Coll. Protagonista no lance, a arqueira deu uma entrevista sincera após a derrota espanhola e admitiu que ficou incomodada com a postura das brasileiras ao longo do jogo.

- Acho que não existe companheirismo nesse time, o Brasil. Dói porque, além de tudo, são colegas de profissão. Tenho que admitir que em algum momento me afetou, mas é isso. Pessoalmente, é um dia para esquecer - afirmou Cata Coll na saída do estádio.

A goleira deu as declarações segurando as lágrimas e fez questão de pedir desculpas às companheiras, uma vez que a vantagem que veio com o lance abriu caminho para que a estratégia brasileira fosse mais efetiva diante das campeãs mundiais. Ela ainda foi criticada pela atuação em outros lances.

Também chamou a atenção na atuação de Cata Coll o fato de ela ter voltado para o segundo tempo sem a máscara que utilizou no primeiro. Ela afirmou que esqueceu de colocar o acessório após chegar nos vestiários muito incomodada com o primeiro tempo

Tirei a máscara no vestiário, de raiva, e depois nem lembrei. Peço desculpas às minhas companheiras, à torcida. Não estive aqui hoje, é a realidade."

— Cata Coll, goleira da Espanha

- Acho que estive à altura da equipe. Às vezes se está em alta, outras em baixa. Fiquei com a parte ruim, mas estou orgulhosa das minhas companheiras. Acho que elas lutaram até o fim, e tenho que pedir desculpas, hoje estava tudo fechado para mim. Não foi o meu dia, mas falta outro jogo importante e vamos tentar o bronze - completou.

A Espanha disputará a medalha de bronze contra a Alemanha, na próxima sexta-feira, às 10h (de Brasília). O Brasil vai para a disputa do ouro contra os Estados Unidos, em final que será realizada no sábado, às 12h.

Globo Esporte