Corinthians encaminha contratação do atacante espanhol Héctor Hernández

(Foto: Gualter Fatia/Getty Images)





O Corinthians está próximo de confirmar mais um reforço nesta janela de transferências. O clube encaminhou a contratação de Héctor Hernández, espanhol de 28 anos, que está sem clube.

Héctor Hernández foi oferecido ao Corinthians e teve aprovação da comissão técnica e o Centro de Inteligência do Futebol (Cifut). Os números do centroavante agradaram, bem como as condições do negócio, mais baratas, por se tratar de um atleta livre de contrato.

O Timão já formalizou uma proposta ao jogador e aguarda a resolução de trâmites burocráticos para fechar a contratação. O centroavante ainda está em Madrid.

Héctor Hernández defendeu o Chaves, de Portugal, na última temporada, sendo companheiro do goleiro Hugo Souza. Ele marcou 14 gols em 34 jogos.

O centroavante começou a carreira no Atlético de Madrid e passou por diversos clubes da Espanha, como Elche, Albacete, Málaga, Rayo Majadahonda, entre outros.

Antes de avançar nas conversas com o espanhol, o Timão tentou outros atacantes, como Alex Arce, da LDU, Gonzalo Plata, do Al-Sadd, e Guido Carrillo, do Estudiantes.

Até o momento, o Corinthians já anunciou cinco contratações nesta janela de transferências: o goleiro Hugo Souza, o zagueiro André Ramalho, os volantes Alex Santana e Charles e o atacante Talles Magno. O clube também acertou com o volante venezuelano José Martínez, que é aguardado no Brasil nos próximos dias.

Globo Esporte