Talisson Glock conquista bronze nos 200m medley das Paralimpíadas

(Foto: Alessandra Cabral/CPB)





Do susto ao pódio. Nas eliminatórias, pela manhã, Talisson Glock foi desclassificado após fazer o terceiro melhor tempo por conta de um estilo ilegal de nado, entrou com recurso, venceu e pôde disputar a final horas depois. Na decisão dos 200m medley da classe SM6 ele garantiu a medalha de bronze com o tempo de 2min39s30. O ouro foi para o chinês Hong Yan com 2min37s31, batendo o recorde mundial, e a prata para o colombiano Nelson Corso Crispin com 2min38s04.

- Fico muito feliz com a medalha. Em Tóquio eu fui finalista, mas fiquei longe da medalha. Foi o melhor tempo da minha vida, depois de tantos anos da carreira nadar para o melhor tempo da vida. A medalha era o que precisava para o resto da competição - disse o brasileiro, que nada outras três provas em Paris.

O brasileiro passou os primeiros 50 metros, do nado borboleta, em sexto lugar, subiu para o quarto posto na metade da prova, após o nado costas. Já era sabido que o nado peito era o mais fraco do brasileiro, que voltou a cair para sexto lugar. Nos últimos 50 metros, disparou, ultrapassou três adversários e levou o bronze.

Talisson chegou, assim, ao sexto pódio na carreira. Ele foi campeão dos 400m livre nos Jogos de Tóquio, além de ter sido prata no 4x50m e nos 200m medley dos Jogos do Rio 2016, e bronze no 4x50m e nos 100m livre de Tóquio. Ele ainda cai na água nesta sexta-feira para a final do revezamento 4x50m.

Talisson foi atropelado aos nove anos por um trem e perdeu o braço e a perna. Anos depois, passou a se dedicar aos treinos de natação. Em 2008, competiu em alguns torneios e, desde 2010, com 15 anos, está na seleção.

Globo Esporte