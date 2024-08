Bárbara Domingos encerra Paris 2024 com melhor colocação do Brasil na história do individual geral na ginástica rítmica

(Foto: Ricardo Buffolin/CBG)





Bárbara Domingos nem precisaria competir para confirmar a melhor campanha de uma brasileira no individual geral da ginástica rítmica. Mas o fez com afinco e muita graciosidade para somar 123.100 e conquistar um inédito 10º lugar, despedindo-se dos Jogos Olímpicos Paris 2024 com o melhor resultado do país na história da prova.

Babi foi apenas a quarta brasileira a se classificar para a prova em Jogos Olímpicos. A melhor marca até então era o 23º lugar de Natalia Gaudio na Rio 2016. Antes delas o país tinha sido representado no individual geral apenas por Rosane Favilla, em Los Angeles 1984, e Marta Cristian Schonhurst, em Barcelona 1992.

"Eu estou muito feliz com a competição. Eu acho que independente do resultado, de como foi a minha competição hoje, eu estou muito orgulhosa de mim mesma por estar entre as dez melhores do mundo. Foi o meu objetivo desde o ano passado, que eu tracei quando eu conquistei minha vaga no Mundial em Valência, foi estar entre as dez melhores. E eu sabia que era um pouco difícil, mas não impossível. E poder ter entrado hoje entre as dez melhores do mundo é algo surreal", disse Babi.

Babi abre todos os aparelhos

Oitava da classificatória, Babi foi sorteada dentre as 10 finalistas para abrir as rotações. Nos arcos, a brasileira deixou o elemento escapar em pelo menos três ocasiões, sendo muito visível justamente no último lançamento. Com a nota de execução bastante comprometida, recebeu 29.600 dos jurados, a 10ª nota na lista.

Ao som de Lara Fabian cantando em francês, Babi hipnotizou a plateia. Tirou 32.200, quarta melhor nota no aparelho e suficiente para fazê-la ganhar uma posição. Nas maças, ao som de Garota de Ipanema, fez 31.200, 10ª nota entre as concorrentes e que também a deixou em 10º no geral.

A fita, aparelho mais desafiador da ginástica artística, também exigiu muito de Babi. Ao som de Bad Romance, de Lady Gaga, a brasileira perdeu alguns pontos de execução ao enroscá-la na perna. Recebeu 29.100 e se despediu da competição com o 10º lugar geral.

Com informações do COB