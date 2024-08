Brasil vence Itália, conquista o bronze por equipes e termina os Jogos Olímpicos com quatro medalhas no judô

(Foto: Miriam Jeske/COB)





O judô brasileiro fez história em Paris 2024. A equipe venceu Cazaquistão, Sérvia e Itália, na luta decisiva, para conquistar o bronze nos Jogos Olímpicos, a quarta medalha dessa edição e a 28ª medalha olímpica da modalidade. Rafael Macedo, Beatriz Souza e a própria Rafaela marcaram os pontos do Brasil, mas a Itália empatou em três a três. Coube então a Rafaela Silva, na luta extra, marcar o ponto decisivo que garantiu o Brasil no pódio com o placar de 4 a 3.

"Quando a gente estava fazendo a preparação, a gente viu o quanto todo mundo queria, o quanto essa medalha inédita era importante para o judô brasileiro, para o nosso legado. Tem gente que está na primeira Olimpíada, tem gente que está na última e a gente sabia o quão especial seria essa medalha. Então a gente ia jantar, ia almoçar e fazendo estratégia, quem pode cruzar com quem, "dá pra gente chegar nessa medalha", então a gente acreditou até o final", contou Rafaela.

O Brasil, um dos poucos países fortes em diversas categorias tanto no masculino, quanto no feminino, ainda não tinha essa medalha olímpica em seu cartel. E o fato de nomes como os medalhistas olímpicos Daniel Cargnin, Rafaela Silva, Ketleyn Quadros, Mayra Aguiar e Rafael Silva terem ficado sem medalhas na competição individual foram uma motivação a mais para todo o grupo. A mais nova campeã olímpica do grupo, Bia Souza, fez questão de lutar todos os confrontos no dia seguinte à sua medalha. Foram oito combates em menos de 24 horas.

"Se eu já fiz eu não me recordo (oito lutas em menos de 24 horas), mas eu me sinto grata e feliz por ter aguentado cada luta, cada minuto, cada segundo. Hoje foi literalmente pela equipe, em momento algum eu pensei em mim, em algo para mim. Eu só estava aqui realmente por eles a cada momento, eu pensava: "eu tenho que ajudar a equipe a trazer essa medalha", e essa foi a inspiração", disse Bia.

Um dos pilares da equipe, Ketleyn Quadros, medalhista olímpica de bronze em Pequim 2008, que lutou na categoria até 70kg, uma acima da sua, fez questão de destacar que a medalha é a coroação de um trabalho dos últimos 20 anos e um prêmio para essa geração. Sem esquecer, é clara, daquelas que vieram antes.

“Tenho muito orgulho de fazer parte da história do judô brasileiro bem quando ele mudou para melhor. Agradeço a todas as mulheres que vieram antes de nós, quando era proibido até treinar, que plantaram a semente para que a gente pudesse colher agora”, disse.

“Eu amo o que eu faço, eu amo o judô. É uma lição de vida, uma filosofia, são quase 30 anos dedicados ao esporte. Nós temos a sorte de conviver com nossos ídolos, eles andam com a gente. Essa força nos transforma em um. Essa disputa por equipes é muito boa porque reúne a história, a garra de cada um. A gente vê a Bia saindo mancando ali da luta e dando tudo. A gente vê altos e baixos, um foi melhor numa rodada, o outro nem tanto, mas estamos juntos. Então, sair daqui com essa medalha é a realização de um sonho. A sensação que eu tenho é que depois da tempestade o sol brilha”, completou.

Dez atletas recebem a medalha em Paris. São eles: Larissa Pimenta (-57kg), Rafaela Silva (-57kg), Ketleyn Quadros (-70kg), Beatriz Souza (+70kg), Daniel Cargnin (-73kg), Willian Lima (-73kg), Rafael Macedo (-90kg), Guilherme Schimidt (-90kg), Leonardo Gonçalves (+90kg) e Rafael Silva (+90kg).

Como foram os combates do judô do Brasil na disputa por equipes?

Oitavas-de-final: Brasil 4 x 2 Cazaquistão

Rafaela Silva x Abiba Abuzhakynova, atleta da categoria 48kg (ligeiro)

Rafa conseguiu um waza-ari logo no começo da luta, mas a adversária usou a velocidade para movimentar a brasileira e conseguiu forçar uma punição. Mas logo a arbitragem entendeu que os ataques não estavam sendo efetivos e puniu a cazaque. Faltando 48s para o fim do combate, Rafa conseguiu outro waza-ari dando fim ao combate. 1 a 0 para o Brasil.

Daniel Cargnin x Daniyar Shamshayev

Numa luta muito estudada, o brasileiro saiu em desvantagem ao tomar uma punição por pegar abaixo da faixa. Na metade do combate, nova punição a Cargnin por falta de combatividade. Poucos segundos depois, o cazaque também foi punido. Com um sumi-gaeshi (técnica de sacrifício), Cargnin conseguiu um waza-ari. Numa posição dividida, a arbitragem acabou dando ippon pra o Shamshayev. 1 a 1.

Ketleyn Quadros x Esmigul Kuyulova

Com muita disposição desde o primeiro hajime, Ketleyn conseguiu ainda no primeiro minuto de luta um waza-ari. Mesma técnica, mesmo resultado, segundo wazari e ippon para a brasileira. 2 a 1.

Rafael Macedo x Abylaikhan Zhubanazar, atleta da categoria 81kg (meio-médio)

Depois de duas punições para cada lado, faltando cerca de um minuto para o fim do combate, Rafael conseguiu projetar o cazaque e marcar um waza-ari. Mas Zhubanaza aproveitou uma brecha e conseguiu a chave de braço para deixar tudo igual novamente. 2 a 2.

Beatriz Souza x Kamila Berlikash

Depois de duas entradas de Bia, a cazaque foi punida por falta de combatividade. No golden score, a campeã olímpica conseguiu projetar a adversária e vencer por waza-ari. 3 a 2.

Leonardo Gonçalves x Nurlykhan Sharkhan

Penalização pro cazaque por estourar a pegada. Depois de conseguiu projetar por waza-ari, Leonardo aplica a chave de braço e obriga Sharkhan a desistir do combate. Vitória do Brasil por 4 a 2.





Quartas-de-final: Brasil 3 x 4 Alemanha

Daniel Cargnin x Igor Wandtke

Punição para o alemão por falta de combatividade e, na sequência, Wandtke consegue uma projeção. Waza-ari. Pouco tempo depois, ambos foram penalizados por troca de pegada. Mais uma projeção do alemão, novo waza-ari. 1 a 0 para a Alemanha.

Ketleyn Quadros x Miriam Butkereit

Bem mais alta, a alemã conseguiu um uchi-mata e o ippon sobre Ketleyn. 2 a 0 para a Alemanha.

Rafael Macedo x Eduard Trippel

Com pouco mais de dois minutos de combate, o alemão foi punido por falso ataque, mas na sequência conseguiu um waza-ari com um técnico de sacrifício. Rafael ainda sofreu um shidô por falta de combatividade. Num lindo de-ashi-barai (técnica de perna), o brasileiro consegue o ippon sobre Trippel para virar a luta e marcar o primeiro ponto do Brasil. 2 a 1.

Beatriz Souza x Renee Lucht

Duas boas entradas de Bia e punição por falta de combatividade para a alemã. Com dois minutos e meio de luta, ambas levaram punição por troca de pegada. Mais um osoto-gare de Bia e waza-ari. A brasileira ainda tomou mais uma penalidade, mas não deu tempo pra mais nada. 2 a 2.

Leonardo Gonçalves x Erik Abramov

Num contra-ataque, Abramov consegue um waza-ari e, na sequência, outra projeção para finalizar o combate. 3 a 2 para a Alemanha.

Rafaela Silva x Pauline Starke

Rafaela começou muito bem a luta e projetou logo a adversária com menos de um minuto de luta. Waza-ari de vantagem. Outro waza-ari para Rafaela e tudo igual. 3 a 3

Luta extra: Leonardo Gonçalves x Erik Abramov

Abramov consegue um waza-ari com uma técnica de sacrifício e a Alemanha vence. 4 a 3.





Repescagem: Brasil 4 x 1 Sérvia

Ketleyn Quadros x Marica Perisic

Ketleyn conseguiu uma projeção logo no começo da luta para sair em vantagem com um waza-ari. Pouco depois, num contra-ataque, ela consegue uma segunda projeção e o ippon. 1 a 0 para o Brasil.

Rafael Macedo x Nemanja Majdov

Logo no começo da luta, o sérvio foi punido por uma pegada proibida. No golden score, depois de dois minutos de luta, cada um havia levado uma punição. Pouco depois, Majdov levou a terceira punição por romper a pegada do brasileiro sem estar segurando. Três shidôs e vitória do Brasil. 2 a 0.

Beatriz Souza x Milica Zabic

Milica surpreendeu Bia e conseguiu logo na primeira pegada um projeção e a imobilização até o ippon. 2 a 1 para o Brasil.

Rafael Silva x Aleksandar Kukolj

Numa luta muito estudada, ambos tomaram punição por falta de combatividade. Já no golden score, mais uma punição pra cada lado. Depois de algumas tentativas de ataque de Baby, Kukolj tomou a terceira punição e foi eliminado. Vitória do Brasil e 3 a 1.

Rafaela Silva x Milica Nikolic

Rafaela Silva conseguiu um uchi-mata logo no começo da luta para sair à frente do placar: waza-ari. Na sequência, duas punições para Nikolic. Faltando quase dois minutos para o final da luta, nova projeção de Rafaela e vitória para o Brasil. 4 a 1 e vaga na disputa pelo bronze.





BRONZE: Brasil 4 x 3 Itália

Rafael Macedo x Christian Parlati

O brasileiro começou sendo punido por uma pegada irregular. Com um minuto e meio de luta, outra punição para Rafael por falta de combatividade. Depois de duas tentativas de golpe, o italiano também foi punido por ser passivo na luta. No golden score, Rafael conseguiu projetar Parlati para garantir o ippon. 1 a 0 para o Brasil.

Beatriz Souza x Asya Tavano

Com poucos segundos de luta, a campeã olímpica jogou a adversária e imobilizou até o ippon. 2 a 0.

"Extremamente feliz, luta em equipe é algo totalmente diferente, é um sentimento único, é um momento que um se entrega ali pelo outro. Acho que o judo é o esporte individual mais coletivo que existe. É incrível sentir essa energia, ver que a gente está dando o corpo, alma e espírito ali em cima do tatame um pelo outro pra trazer a medalha. O resultado veio, não tem como não ficar extremamente feliz com isso e ainda mais levar duas medalhas olímpicas pra casa. É mais do que um sonho realizado", disse Bia Souza.

Leonardo Gonçalves x Gennaro Pirelli

A luta foi pro golden score com o placar zerado e uma punição para o brasileiro. Léo não conseguiu acertar a pegada e acabou sendo projetado por Pirelli. 2 a 1.

Rafaela Silva x Veronica Toniolo

A italiana começou a luta tomando um shidô por sair da área de combate deliberadamente. Rafaela Silva projeta Toniolo por waza-ari e ainda vai para o braço para aplicar uma chave, fazendo com que a adversária desistisse da luta. 3 a 1.

William Lima x Manuel Lombardo

A luta foi para o golden score com duas punições ao italiano e uma ao brasileiro. William tentou um golpe e acabou recebendo o contra-golpe do italiano. 3 a 2.

Ketleyn Quadros x Savita Russo

Ketleyn conseguiu um waza-ari na imobilização contra a italiana com um minuto de luta. Um combate muito intenso que deixou o ginásio em silêncio na maior parte do tempo. Faltando 26 segundos para o fim da luta, Russo conseguiu um seoi-nague para garantir o terceiro ponto para a Itália. Tudo igual e vamos para a luta extra.

Brasil conquista medalha de bronze em equipe Rafaela Silva foi responsável pela luta decisiva que garantiu o bronze. Foto: Miriam Jeske/COB

Luta extra: Rafaela Silva x Veronica Toniolo

Logo nos primeiros segundos de combate, Rafaela entrou sua técnica favorita, o uchi-mata, e conseguiu o waza-ari decretando a vitória do Brasil por 4 a 3.

Com informações do COB