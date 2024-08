Evandro e Arthur atropelam holandeses e vão às quartas de final no vôlei de praia

(Foto: Luiza Moraes/COB)





Não existe sequência de resultados ruins que resista ao talento de Evandro e Arthur. Em um dia de poucas boas notícias para o Brasil em Paris, os dois deram um show no vôlei de praia e se garantiram nas quartas de final. A vitória por 2 a 0 (21/16 e 21/16) sobre os holandeses Van de Velde e Immers, neste domingo, 4, foi construída sem qualquer dificuldade.

Agora, a dupla brasileira enfrentará os suecos Ahman e Hellvig, ainda em data a ser definida, buscando uma vaga na semifinal da competição.

Evandro e Arthur fizeram um jogo quase perfeito. Os saques foram um diferencial da dupla brasileira. O fundamento rendeu muitos pontos e dificultou a recepção adversária em toda a partida.

Os dois também estiveram muito bem na defesa e no ataque. Assim, construíram uma vitória sem grandes dificuldades. O primeiro set ainda contou com um pouco mais de equilíbrio. Já no segundo, Evandro e Arthur dispararam no placar logo no começo e, mesmo com uma leve reação dos holandeses na reta final, confirmaram a superioridade, garantindo a vitória sem sustos.

Com informações do COB