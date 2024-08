Brasil vence a França e está na semifinal do futebol feminino em Paris

(Foto: Rafael Ribeiro/CBF)





A seleção brasileira feminina entrou em campo neste sábado disposta a fazer história. Sem Marta, expulsa na partida contra a Espanha, o Brasil disputaria a vaga com a França, dona da casa e de um histórico favorável: nunca havia perdido para a seleção brasileira - cinco empates e sete vitórias francesas.

Logo no início do jogo, aos 15 minutos, Tarciane derrubou Deplhine Cascarino na área e foi marcado pênalti para a França. Após análise do VAR, a penalidade foi confirmada mas, novamente, brilhou a estrela de Lorena, que se esticou e defendeu a cobrança. O primeiro tempo seguiu intenso e disputado, mas terminou sem gols.

A segunda etapa continuou acirrada, com oportunidades para os dois lados, mas com muitas pausas, até que, aos 36 minutos, a defesa francesa falhou, Gabi Portilho aproveitou, entrou livre na área e abriu o placar para o Brasil.

Ao final do jogo, a juíza deu 16 minutos de acréscimos e a partida esquentou. Com os ânimos aflorados, quatro cartões amarelos foram distribuídos, dois para cada lado. O Brasil se defendia e a França tentava encontrar espaço para empatar, mas sem sucesso. Após quase 20 minutos de acréscimos e com muita emoção de Marta na arquibancada, o apito final: O Brasil está na semifinal dos Jogos Olímpicos.

“Quem assistiu o jogo viu que enfrentamos uma grande seleção, então a gente tem que comemorar bastante porque ganhamos do jeito brasileiro. Conseguimos colocar dentro do campo tudo o que o Arthur falou para a gente. Eu estou dando a vida em todos os jogos. Foi na raça, a gente se entregou do início ao fim, então estou muito feliz e o grupo está de parabéns”, afirmou Lorena. "O Brasil é isso, esse é o nosso jeito de jogar. Não vai faltar dedicação, não vai faltar trabalho e não vai faltar entrega para o nosso próximo adversário, porque é um outro jogo, é semifinal, não é mais fase de grupos. Amanhã já vamos pensar na Espanha e eu tenho certeza que será um jogo diferente”, finalizou.

Pela semifinal, a seleção brasileira enfrenta a Espanha, na terça-feira, às 16h (horário de Brasília). Na outra semifinal, Alemanha e Estados Unidos se enfrentam no mesmo dia, às 13h.

Com informações do COB