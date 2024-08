NFL: Anitta é confirmada como atração de intervalo de Eagles x Packers

(Foto: Getty Images)





A cantora Anitta será a atração do show de intervalo da primeira partida da NFL no Brasil. A notícia foi anunciada pela liga nesta terça-feira, e a superestrela do funk fará uma apresentação no intervalo do jogo entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, no próximo dia 6 de setembro, na Neo Química Arena, em São Paulo.

- Crescer no Brasil moldou completamente minha jornada como artista e, claro, como pessoa. Significa muito poder me apresentar em São Paulo, no primeiro jogo da NFL no Brasil, podendo levar aos fãs do mundo inteiro toda a emoção e alegria da nossa incrível cultura. É realmente um sonho que se tornou realidade fazer parte deste momento - disse a cantora em comunicado enviado pela NFL.

Anitta não será a única atração musical da partida. Antes do jogo, a artista de música eletrônica Carola fará uma apresentação, e a cantora Luisa Sonza vai executar o hino nacional brasileiro. O cantor Zeeba, de dupla nacionalidade americana e brasileira, vai executar o hino nacional dos Estados Unidos.

Ainda seguindo as tradições da NFL, haverá uma formação combinada das forças armadas de Brasil e Estados Unidos durante a execução dos hinos, numa celebração dos 200 anos de relação diplomática entre os dois países.

Não será a primeira vez que Anitta se apresenta num grande evento esportivo. Em junho de 2023, a cantora fez o show de abertura da final da Champions League disputada entre Manchester City e Inter de Milão. A equipe inglesa venceu por 1 a 0.

Anitta, em 2022, declarou torcida para o Cincinatti Bengals na disputa do Super Bowl. Na ocasião, ela publicou fotos com a camisa 83 da franquia, que pertencia ao wide receiver Tyler Boyd. A equipe perdeu a decisão para o Los Angeles Rams por 23 a 20 com uma virada no final.

Fãs da cantora especularam que ela faria o show do intervalo do último Super Bowl após uma publicação em que Anitta mostrava um convite feito pela NFL. Usher foi o selecionado para cantar na última decisão.

Globo Esporte