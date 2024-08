Treinador de campeão olímpico do atletismo é expulso das Olimpíadas por acusações de assédio sexual

(Foto: Divulgação/ Comuna de Rieti)





O treinador do campeão olímpico dos 200m rasos Andre de Grasse, Rana Reider, teve a credencial retirada pelo Comitê Olímpico Canadense nessa segunda-feira. Na última semana, foram reveladas novas acusações de assédio sexual contra o treinador por três atletas mulheres.

O jornal The Times revelou que três mulheres, uma das quais de forma anônima, entraram com ações judiciais contra Reider em um tribunal no Condado de Broward, Flórida, nos Estados Unidos. Uma delas acusou o treinador de abuso e assédio sexual e emocional. Outra aponta ter sido vítima de assédio sexual e verbal.

O treinador já havia cumprido um período de liberdade condicional por um ano, e que venceu em maio de 2024, e não tinha outras "suspensões ou sanções", segundo o Comitê Olímpico Canadense. Entretanto, após as novas acusações, Reider teve a credencial retirada. O treinador ainda não se pronunciou sobre a expulsão.

Assim, o canadense Andre De Grasse não terá seu treinador na preparação para as semifinais dos 200m rasos na quarta e nem na final, no dia seguinte. Reider também treinou estava treinando o italiano Marcel Jacobs, ouro em Tóquio-2020.

Veja o comunicado oficial do Comitê Olímpico Canadense:

Rana Reider foi credenciado como treinador pessoal, com acesso apenas à área de aquecimento de atletismo e aos locais de treinamento. A decisão de fornecer a ele esse acesso foi baseada no entendimento de que seu período de liberdade condicional no US Center for Safe Sport terminou em maio deste ano, que ele não tinha outras suspensões ou sanções e, de outra forma, atendia aos nossos requisitos de elegibilidade. No domingo, 4 de agosto, soubemos de novas informações sobre a adequação do Sr. Reider permanecer credenciado pela Equipe Canadá nos Jogos de Paris 2024. Em discussão com o Athletics Canada, foi acordado que o credenciamento do Sr. Reider fosse revogado

