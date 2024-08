Bélgica desiste do triatlo após atleta ser internada com bactéria em Paris

A equipe da Bélgica desistiu do triatlo misto, que acontece na manhã de segunda-feira, porque uma de suas atletas, Claire Michel, está doente há quatro dias e hospitalizada com uma infecção da bactéria E.coli - que ocorre através de água ou alimentos contaminados e pode causar problemas estomacais e intestinais.

O episódio acontece em meio às discussões sobre a qualidade da água do rio Sena, que tem sido motivo de polêmica, com adiamento de provas e treinos nos Jogos. Tanto que até a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, nadou no Sena para "provar" que águas estariam limpas o suficiente para a natação.

Claire - da Bélgica - nadou no Sena ainda na quarta-feira durante a disputa individual do triatlo, vencida por Cassandre Beaugrand.

Jolien Vermelylen, que também participou da prova, demonstrou preocupação com as consequências.

- Eu bebi muita água, então saberemos amanhã se estou doente ou não. Não tem gosto de Coca-Cola ou Sprite, obviamente. Nadando sob a ponte, senti e vi coisas que você não deveria pensar muito - disse à mídia belga VTM.

No masculino, houve também dois reconhecimentos da natação cancelados e a disputa terminou adiada depois que a leitura das águas do Sena o considerou inadequado para a natação.

O Comitê Olímpico da Bélgica anunciou em comunicado que a decisão de não participar foi tomada "em consulta com os atletas e a comitiva".

- O BOIC (Comitê) e o Triatlo Belga esperam que sejam aprendidas lições para futuras competições de triatlo. Estamos pensando em dias de treino que possam ser garantidos, dias de competição e formatos que sejam claros com antecedência e circunstâncias que não gerem incertezas entre atletas, comitiva e torcedores - diz um trecho da nota.

Globo Esporte