Lesões fazem Flamengo expandir mercado e procurar substitutos

(Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)





O Flamengo sofreu duas baixas importantes no empate com o Palmeiras. Everton Cebolinha, com lesão no tendão de Aquiles, não joga mais em 2024. Viña, com contusão confirmada no menisco do joelho direito, ainda aguarda resultado dos exames para saber se ligamentos foram afetados. Fato é que ambos passarão por cirurgia.

O Conselho de Futebol, cujos integrantes são Marcos Braz (vice-presidente), Bruno Spindel (diretor executivo), Diogo Lemos, Reinaldo Belotti (CEO), Bernardo Amaral do Amaral e Ze Luiz, se reuniu na Gávea para debater nomes e estratégias para reforçar o time.

A diretoria já decidiu que irá atrás de substitutos para Cebolinha e Viña e expandirá os planos que tinha para o mercado. A prioridade antes da lesões era uma alternativa a Arrascaeta. O Flamengo fez propostas por Claudinho, do Zenit, e Carlos Alcaraz, do Southampton. Ambas as ofertas foram na ordem de 18 milhões de euros.

O negócio pelo brasileiro, desejo antigo da diretoria, é considerado muito difícil. A investida por Alcaraz é mais recente.

Com os problemas de última hora, o Flamengo não tem dúvidas de que precisará ser mais agressivo no mercado.

A janela de transferências do futebol brasileiro se fecha no dia 2 de setembro. Vale destacar que o Flamengo só poderá inscrever reforços para a Libertadores a partir das quartas de final.

Negociação por Wesley e Varela em transição

O Flamengo também debate se venderá o lateral-direito Wesley à Atalanta ou não. A proposta dos italianos envolve valores que podem chegar a 20 milhões de euros (R$ 120 milhões). São números tentadores, mas a saída do jovem pode trazer prejuízo esportivo.

Wesley é o único lateral-direito à disposição do Flamengo para o jogo de quinta-feira, contra o Bolívar, pelas oitavas de final da Libertadores. Varela, com lesão no quadril direito, está em processo de transição e dificilmente terá condições de participar da partida marcada para quinta.

Caso Wesley seja vendido, a reposição terá de ser imediata, já que Lucyan e Daniel Sales, laterais-direitos do sub-20 não foram testados no profissional. Lucyan ainda entrou nos acréscimos de dois jogos do Carioca, mas vale destacar que ambos têm apenas 18 anos.

Globo Esporte