Justiça altera resultado na final do solo feminino, e ginasta da Romênia fica com a terceira posição

O CAS (Corte Arbitral do Esporte) decidiu neste sábado mudar uma nota da final feminina do solo na ginástica artística nas Olimpíadas de Paris. Assim, a americana Jordan Chiles, que havia ficado com o bronze, passa a ter uma avaliação menor do que as romenas Ana Barbosu e Sabrina Maneca-Voinea.

Com isso, o bronze passaria a ser de Barbosu. Mas, em sua decisão, o CAS informa que a decisão sobre as medalhas será da Federação Internacional de Ginástica (FIG). Não há mudança nas outras duas posições do pódio: Rebeca Andrade segue com o ouro, e Simone Biles fica com a prata.

Após a audiência deste sábado na qual ouviu as partes envolvidas, o CAS considerou irregular o acréscimo de 0.100 dado à nota de Jordan Chiles depois de um recurso pedido pela delegação dos EUA. Esse acréscimo permitiu que a ginasta americana superasse as duas romenas. Sem ele, Chiles fica na quinta posição, com 13.666.

A irregularidade, segundo o tribunal com sede na Suíça, ocorreu porque o recurso foi pedido depois do prazo estabelecido no regulamento, que é de um minuto após o anúncio da nota.

Com a decisão, Ana Barbosu, que recebeu a nota 13.700 em sua apresentação, passa a ser a terceira colocada. Sabrina Maneca-Voinea tirou a mesma nota de sua compatriota, mas fica em quarto lugar pelos critérios de desempate.

De acordo com a Corte, a decisão sobre o que deve ser feito com a medalha de Chiles e a entrega do bronze a Ana Barbosu caberá à Federação Internacional de Ginástica, responsável pela organização da prova nos Jogos Olímpicos.

— A Federação Internacional de Ginástica determinará a classificação final do solo e atribuirá as medalhas de acordo com a decisão acima — afirmou o CAS em sua decisão.

Em nota, o Comitê Olímpico dos EUA disse que seus dirigentes estão arrasados com a decisão da Justiça e lamentaram os ataques sofridos por Jordan Chiles nas redes sociais. A ginasta, inclusive, desativou sua conta no Instagram por causa de mensagens ofensivas que vem recebendo.

— Estamos devastados ​​com a decisão da Corte Arbitral do Esporte. A investigação sobre o valor de dificuldade da rotina de exercícios de solo de Jordan Chiles foi apresentada de boa-fé.

— Durante todo o processo de recurso, a Jordan foi alvo de ataques consistentes, total e extremamente prejudiciais nas redes sociais. Nenhum atleta deveria ser submetido a tal tratamento — diz outro trecho da nota publicada pela equipe de ginástica artística dos Estados Unidos.

Repercussão na Romênia

Todo o contexto da final do solo entre as mulheres gerou uma crise internacional. O primeiro-ministro romeno, Marcel Ciolacu, chegou a dizer que não compareceria à cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos por causa do suposto erro da arbitragem na ginástica artística.

Ícone do esporte, a ex-ginasta Nadia Comaneci se revoltou nas redes sociais com a decisão dos árbitros, alegando falta de critérios técnicos, e reclamando publicamente da definição da medalhista de bronze.

Globo Esporte