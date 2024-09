Carlos Alcaraz perde para holandês e é eliminado do US Open

Carlos Alcaraz está fora do US Open. O espanhol, número 3 do mundo, perdeu para o holandês Botic Van de Zandschulp por 3 sets a 0, em 2h21, com parciais de 6/1, 7/5 e 6/4. O adversário da próxima fase é o britânico Jack Draper, que mais cedo eliminou o argentino Facundo Diaz Acosta.

O holandês começou melhor, conseguindo uma quebra de serviço logo no segundo game. Como confirmou o seu saque seguinte, o placar foi a 3/0, deixando Alcaraz numa posição desconfortável. Irreconhecível, o espanhol viu o rival fazer 5/1 e ter três set points no sétimo game. E numa devolução para fora do número 3 do mundo, Boticvan de Zandschulp fechou o primeiro set em 6/1.

O panorama do jogo continuou o mesmo no início do segundo set. Errando muito, Alcaraz viu o holandês quebrar o seu serviço mais uma vez, marcando 2/1. No game seguinte, porém, o espanhol devolveu a quebra, finalmente acordando na partida. Só que, minutos depois, De Zandschulp obteve nova quebra, passando a sacar para o set: 6/5. Sem forças para reagir, Alcaraz não conseguiu evitar a derrota por 7/5 na parcial.

O terceiro set foi mais equilibrado, mas o holandês continuou atuando em alto nível. No momento decisivo da parcial, conseguiu uma quebra e fechou o set com 6/4.

Globo Esporte