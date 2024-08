Olimpíadas e Paralimpíadas - como o xadrez pode auxiliar atletas de alto rendimento esportivo?

O xadrez tem se mostrado um poderoso aliado dos atletas, já que proporciona benefícios na concentração e na análise de situações e, consequentemente, na tomada de decisões, pontos importantíssimos para quem busca por bons resultados nos esportes. Exemplo disso foram alguns esportistas de alto rendimento que afirmaram ter o xadrez como ferramenta para busca de melhores resultados em disputas importantes, como as Olimpíadas.

Sam Watson, considerado o escalador mais rápido do mundo, afirmou nesta última Olimpíada de Paris que treina sua mente e habilidades jogando xadrez. O mesatenista Hugo Calderano também afirma que tem praticado xadrez online para descansar a mente antes das competições. ''Nos últimos meses, eu joguei bastante xadrez nos meus tempos livres entre os treinos. Isso me ajuda a tirar um pouco o foco só do tênis de mesa. É importante continuar trabalhando o seu cérebro em outras áreas’’, afirmou.

Além dos atletas olímpicos, o atacante Mohamed Salah, astro do Liverpool, revelou em entrevista à ESPN um pouco do que costuma fazer fora das quatro linhas: “Eu jogo xadrez quase todo dia. Praticamente todo dia.”, afirmou o atleta que é um dos principais nomes da Premier League nos últimos anos. O lutador de boxe armênio Narek Abgaryan, muito conhecido por suas habilidades técnicas, também afirmou que trabalha suas táticas e físico fora do ringue, jogando xadrez.

Para o Mestre Nacional de Xadrez e fundador do aplicativo XB PRO, Rafael Leite, o potencial terapêutico do xadrez é bem vasto e, por esse motivo, explora essa vertente em seu canal no YouTube, Xadrez Brasil, onde busca disseminar o xadrez e seus benefícios para cada vez mais pessoas. Entre os destaques dos principais pontos que o xadrez pode auxiliar nos esportes, estão:

Concentração e foco: O xadrez exige uma concentração intensa. Estudos demonstram que jogos de estratégia, como o xadrez, podem melhorar a atenção e reduzir distrações, o que é especialmente benéfico para quem pratica esportes;

Tomada de decisões: O xadrez melhora a capacidade de tomar decisões sob pressão, reduzindo a ansiedade em situações estressantes, como uma final de campeonato. A necessidade de pensar várias jogadas à frente e considerar múltiplas possibilidades ajuda a desenvolver habilidades críticas para lidar com essas situações de pressão;

Resiliência mental: Enfrentar derrotas e aprender com os erros no xadrez fortalece a resiliência emocional. Essa habilidade é crucial para atletas que precisam lidar com vitórias e derrotas, pois ensina a perseverar e a encontrar soluções mesmo em situações adversas.