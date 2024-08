Holger Rune é confirmado no Rio Open em 2025: "Ouvi muitas coisas boas da cidade"

(Foto: Getty Images/Clive Mason)





Os brasileiros amantes de tênis vão poder ver Holger Rune em ação na próxima edição do Rio Open. O tenista dinamarquês, atual número 15 do mundo, foi o segundo nome anunciado pela organização do torneio, que já havia confirmado Alexander Zverev, quarto do ranking mundial. Rune fará sua estreia no ATP 500 do Rio de Janeiro, que será disputado entre os dias 15 e 23 de fevereiro de 2025.

Rune tem apenas 21 anos, mas tem se destacado no mundo do tênis, principalmente nas competições de saibro. O dinamarquês teve uma ótima temporada em 2023, quando chegou nas quartas de final em Roland Garros e Wimbledon, e disputou as finais dos Masters 100 de Monte Carlo e Roma. Rune ainda foi campeão do ATP 250 de Munique no ano passado, chegando a ocupar a quarta posição do ranking depois das conquistas.

— Tenho expectativas muito altas para o Rio Open, ouvi muitas coisas boas do torneio e da cidade: as vistas com o mar ao fundo, as quadras, o clima quente e úmido e as sessões noturnas eletrizantes... Estou super animado em jogar em frente ao público brasileiro e espero poder apresentar o meu melhor tênis — disse Rune.

O Rio Open costuma trazer novos tenistas a cada edição, e já tinha anunciado o alemão Alexander Zverev para o ano que vem. Finalista de Roland Garros em 2024 e medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio 2020, Zverev já tinha vindo ao Brasil para a Copa Davis, mas fará sua estreia no ATP carioca.

O diretor do Rio Open, Lui Carvalho, já havia anunciado em fevereiro que Alexander Zverev participaria da próxima edição. Ele também disse que o grego Stefanos Tsitsipas estaria no radar da organização para 2025. Na ocasião, o espanhol Carlos Alcaraz também foi citado como uma possibilidade, mas o contrato do torneio com o medalhista de prata nas Olimpíadas de Paris terminou neste ano.

— Estamos felizes em poder trazer mais essa novidade para 2025. Holger é um dos melhores tenistas da geração Alcaraz/Sinner e acredito que veremos ele jogar finais de Grand Slam em breve. Ele tem um estilo de jogo que encaixa bem no saibro além de uma personalidade forte dentro de quadra. A edição de 2025 tem tudo para ser mais uma grande festa do tênis brasileiro — disse o diretor do torneio.

O Rio Open já contou com a participação de outros nomes da elite do tênis mundial, com destaque para Rafael Nadal e Carlos Alcaraz. A estreia de Alcaraz no torneio foi em 2020, e marcou sua primeira disputa e vitória em competições da ATP. Já na quarta participação do espanhol, na edição de 2024, ele precisou se retirar do campeonato após sofrer uma entorse durante a partida contra o brasileiro Thiago Monteiro.

Nadal é um dos membros do chamado Big 3, formado pelos três tenistas que dominaram as duas primeiras décadas do século 21 e que possuem mais de 20 títulos de Grand Slam. Os outros nomes são o suíço Roger Federer e o sérvio Novak Djokovic, que nunca jogaram o torneio carioca.

O Rio Open 2025 será disputado entre os dias 15 e 23 de fevereiro do ano que vem. A venda de ingressos para a 11ª edição do ATP deve ser realizada em novembro deste ano. Mais informações serão anunciadas em breve.

