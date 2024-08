Com Fortaleza na vice-liderança da Série A, Breno Lopes curte bom momento com a camisa do Leão

(Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)





Um dos principais reforços do Fortaleza para a sequência da temporada, Breno Lopes está se sentindo cada vez mais a vontade com a camisa tricolor. Com 18 jogos, três gols anotados e quatro assistências, o atacante curte o bom momento no clube.

“Muito feliz com tudo que vem acontecendo na minha vida. O Fortaleza me acolheu de uma forma muito bacana e isso acaba refletindo dentro de campo. Graças a Deus estou conseguindo contribuir com a equipe e juntos vamos buscar todos os nossos objetivos na temporada”, revelou o jogador.

Marcado na história do Palmeiras por ter marcado o gol do título da Libertadores de 2020, Breno Lopes fará nesta quarta-feira (14) sua estreia em competições internacionais pelo Fortaleza.

“Temos um jogo difícil pela frente contra o Rosário Central na Argentina. Esses jogos precisamos ter inteligência e sabedoria, pois ele não acaba lá. Temos um segundo encontro dentro da nossa casa e temos que levar isso em consideração. Vamos em busca de um grande resultado”, destacou o atacante.

A partida contra o Rosário Central acontece nesta quarta-feira (14), às 19 horas, na Argentina, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.