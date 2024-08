Patryck, do São Paulo, recebe alta de hospital após fraturar clavícula

O lateral-esquerdo Patryck recebeu alta do hospital, na noite desta segunda-feira, depois de fraturar a clavícula direita causada por causa de um choque que sofreu na derrota do São Paulo por 2 a 1 para o Palmeiras, no último domingo, no Allianz Parque, pelo Brasileirão.

De acordo com comunicado do São Paulo, o lateral deve passar os próximos dias em repouso e retomar as atividades no clube apenas na próxima semana (veja abaixo o comunicado do clube).

Por causa da fratura, o lateral-esquerdo ficou internado no Hospital Albert Einstein, para onde foi levado de ambulância ainda durante o clássico válido pelo Campeonato Brasileiro. O jogador passou por uma série de exames neurológicos.

O jogador de 21 anos entrou no clássico ainda na primeira etapa, para substituir Ferreira, que sentiu dores na coxa. O lance da disputa de bola aconteceu poucos minutos após o Palmeiras abrir o placar do jogo em que venceu por 2 a 1.

A cena causou desespero nos jogadores dos dois times. O jogador foi atendido pelos médicos de São Paulo e Palmeiras e também pelos socorristas de plantão. Durante o atendimento, torcedores do Palmeiras bateram palma para o jogador.

Veja o comunicado do São Paulo sobre o estado de saúde do lateral Patryck:

O lateral-esquerdo Patryck recebeu alta hospitalar na noite de segunda-feira (19) e permanecerá em repouso domiciliar, respeitando protocolo de concussão, devendo retornar às atividades diárias no CT da Barra Funda na próxima semana. O atleta já está em tratamento para a fratura na clavícula direita diagnosticada após o trauma sofrido durante o jogo no Allianz Parque, domingo (18), contra o Palmeiras.

Globo Esporte