Duda e Ana Patrícia vencem dupla japonesa e vão às quartas do vôlei de praia

(Foto: Alexandre Loureiro/COB)





Duda e Ana Patrícia seguem soberanas nas areias do Estádio da Torre Eiffel. Na quadra montada aos pés do ponto turístico mais famoso de Paris, as brasileiras derrotaram com tranquilidade as japonesas Miki Ishii e Akiko Hasegawa por 2 sets a 0, com parciais de 21/15 e 21/16, e avançaram às quartas de final dos Jogos Olímpicos sem perder um set sequer.

Duda e Ana Patricia voltam à quadra nesta quarta-feira (7) com uma missão mais dura pela frente. As adversárias da próxima fase serão as letãs Tina Graudina e Anastasija Samoilova, dupla número 6 do mundo. As europeias se classificaram após derrotarem as alemãs Svenia Mueller e Cinja Tillman por 2 sets a 1.

Número 1 do mundo, a dupla brasileira enfrentava adversárias que ocupavam apenas a 33ª posição e que haviam sido derrotadas na estreia pelas brasileiras Carol Solberg e Bárbara Seixas. As japonesas demonstraram bom volume defensivo no começo, mas pecaram no saque e não conseguiram deter os ataques de Duda.

Além das pancadas, sobretudo no corredor, a brasileira também surpreendeu as adversárias com duas bolas de primeira, esticando a margem para 10 a 5. Diante de um time mais baixo, Ana Patrícia recuou com frequência, e a estratégia se mostrou acertada na maior parte do tempo. Apesar do esforço das japonesas, a superioridade técnica brasileira era evidente: 21/15.

A segunda parcial seguiu refletindo o domínio brasileiro. Duda impôs o ritmo, Ana Patrícia soltou o braço sem dó, e rapidamente o placar mostrou 4 a 1. As japonesas pediram tempo, mas não havia pausa capaz de mudar o panorama da partida. Ana ficou mais junto à rede e apareceu bem no bloqueio, enquanto Duda seguiu virando bola. Foi dela, em cima da linha, o ponto que selou a classificação: 21/16.

Com informações do COB