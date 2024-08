Manchester City vence United nos pênaltis e leva título da Supercopa da Inglaterra

(Foto: Toby Melville / Reuters)





O Manchester City e o Manchester United empataram por 1 a 1 neste sábado no tempo normal em Wembley. Seguindo o regulamento da Supercopa da Inglaterra, a decisão do título foi para os pênaltis. Sancho e Evans perderam seus pênaltis, Akanji fez a cobrança decisiva e deu o troféu para o City!

Manchester City e Manchester United empataram por 1 a 1 em Wembley na decisão da Supercopa da Inglatera neste sábado. Na primeira etapa, as duas equipes fizeram um jogo duro e até tiveram algumas oportunidades de gols, mas não empolgaram tanto no ataque. No segundo tempo, o jogo mudou, principalmente com as alterações que foram feitas por Pep Guaridola e Erik Ten Hag e melhoraram as equipes. Aos 36, Garnacho recebeu de Bruno Fernandes, e fez um golaço para abrir o placar. O jogo parecia estar definido, mas Bernardo Silva empatou, de cabeça, aos 43, e levou a partida para os pênaltis.

O Manchester United inicou as cobranças com Bruno Fernandes, que colocou a bola nas redes. O português foi seguido por Dalot e Garnacho. Sancho foi o primeiro a desperdiçar a penalidade, parando em defesa de Ederson. Na sequência, Casemiro McTominay e Lisandro Martínez converteram. Pelo City, Bernardo Silva foi o primeiro a cobrar e desperdiçou sua chance, parando em defesa de Onana. Todos os outros cobradores, incluindo Savinho e Ederson, balançaram as redes. As duas últimas cobranças ficaram com dois zagueiros. Evans isolou pelo United e Akanji, pelo City, cobrou no meio do gol e deu o título para a equipe comandada por Pep Guardiola.

Quatro brasileirosforam relacionados para o confronto deste sábado, dois em cada equipe. Pelo City, Ederson foi titular na meta da equipe e fez uma partida tranquila, sem ser muito exigido. Savinho entrou aos 17 da segunda etapa e teve uma boa exibição na partida, com bons dribles e participação na jogada do gol de Bernardo Silva. Nos pênaltis, o goleiro fez uma defesa e converteu o que poderia ser a última cobrança da partida. Savinho também balançou as redes.

Do lado do United, Casemiro foi titular e fez um belo jogo, tanto na defesa quanto no ataque. Se os companheiros tivessem aproveitado melhor as chances criadas por ele, o volante poderia ter saído da partida com duas assistências. Nas penalidades, Casemiro foi o quinto a bater pela sua equipe e teve êxito na cobrança. Antony ficou no banco e não foi utilizado por Erik Ten Hag.

