Edival Pontes conquista o bronze no taekwondo nas Olimpíadas

Edival Pontes, o Netinho, conquistou, nesta quinta-feira, o bronze na categoria até 68kg do taekwondo nas Olimpíadas de Paris 2024. O brasileiro de 26 anos foi bem nas duas lutas decisivas no Grand Palais e faturou a medalha ao bater o espanhol Javier Pérez Polo na disputa do terceiro lugar. Logo antes, na repescagem, ele havia dado o troco no turco Hakan Reçber, seu algoz em Tóquio 2020.

Edival Pontes cumpriu sua segunda participação em Jogos Olímpicos e somou duas vitórias e uma derrota em Paris 2024. Ele estreou perdendo para o jordaniano Zaid Kareem, nas oitavas, mas a classificação do algoz para a final manteve Netinho no páreo. Duas lutas o separavam do pódio, e o brasileiro buscou a medalha com 2 rounds a 1 tanto sobre Reçber quanto sobre Pérez Polo.

Edival Pontes é o terceiro atleta do Brasil a ir ao pódio no taekwondo em Jogos Olímpicos. O paraibano se junta a Natália Falavigna (-67kg) e Maicon Siqueira (+80kg), que também foram bronze em Pequim 2008 e no Rio 2016, respectivamente.

Também nesta quinta, Maria Clara Pacheco foi eliminada nas quartas de final na categoria até 57kg. A brasileira de 21 anos caiu diante da chinesa Luo Zongshi, número 1 do mundo, por 2 rounds a 1, de virada. A atleta paulista não pôde disputar a repescagem porque a líder do ranking foi derrotada na semifinal, pela coreana Kim Yujin, também por 2 a 1.

A vitória que deu o bronze

Pérez Polo foi o primeiro a pontuar no round inicial, com um chute no tronco no começo. Edival Pontes teve dificuldades para golpear, mas encontrou um chute na cabeça no fim, confirmado pela revisão de vídeo. Mesmo com a punição por pisar fora da área (3 a 3), o brasileiro levou o round por superioridade.

Pérez Polo saiu de novo na frente no segundo round, com um chute na cabeça verificado pelo vídeo. Ampliou chutando o torso. Netinho acertou um chute na cabeça, mas tomou uma punição. O espanhol fugiu da luta, foi penalizado uma vez e forçou o último assalto.

Os dois se estudaram durante um minuto, e Edival emplacou dois chutes no tronco. O brasileiro buscou o clinch e chegou a pisar fora da área, sofrendo duas punições. Um pedido de revisão pelo lado brasileiro faltando cinco segundos quebrou o ritmo. Netinho fugiu do combate, tomou mais uma punição e mesmo assim saiu com a vitória.

A repescagem

Logo depois de uma revisão retirar uma punição contra Reçber, Edival somou dois chutes na cabeça. Em 23 segundos, o turco virou o primeiro round, com um chute no tronco, outro na cabeça e mais um no tronco. Netinho buscou a virada no fim, com duas penalizações contra o adversário (8 a 7).

Reçber abriu o segundo round com um chute no tronco, mas logo tomou duas punições. Nos últimos 12 segundos, os dois foram penalizados, e o turco levou o round, que terminou em 3 a 3, por superioridade, no julgamento da arbitragem.

Foi quase um minuto sem ninguém pontuar no último round. Até Edival acertar um chute no tronco e o oponente ser penalizado. Reçber buscou o chute giratório, mas o brasileiro não só se defendeu como somou pontos no contra-ataque para fechar com o 7 a 1.

Globo Esporte