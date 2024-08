Cristiano Ronaldo alcança novo recorde, e Al-Nassr vai à final da Supercopa Saudita

(Foto: Divulgação / Al Nassr)





Cristiano Ronaldo alcançou mais uma marca na história do futebol. O atacante de 39 anos marcou, nesta quarta-feira, o segundo gol na vitória por 2 a 0 do Al-Nassr em cima do AlTaawoun, na semifinal da Supercopa da Arábia Saudita (assista acima). Ao balançar as redes, ele se tornou o primeiro jogador a marcar pelo menos uma vez em 23 temporadas seguidas.

O confronto foi no estádio Prince Sultan bin Abdulaziz, em Abha. Com o apoio dos muitos torcedores presentes, o time comandado por Luís Castro abriu o placar aos oito minutos de jogo, com passe de Cristiano Ronaldo para o gol de Ayman Yahya.

O português ampliou ainda no primeiro tempo. Jogada de pé em pé pela direita, até que o lateral Al Ghanan encontrou CR7 livre dentro da pequena área para marcar. A batida rasteira garantiu que o Cristiano balançasse as redes já na estreia da temporada 2024/25 e ampliasse a própria coleção de gols: agora são 896, em 1234 partidas.

Desde 2002, quando estreou no profissional, Cristiano Ronaldo marcou em todas as temporadas em que participou. A partida desta quarta também marcou a estreia do goleiro brasileiro Bento, ex-Athletico-PR, em partidas oficiais pelo Al-Nassr.

Além da conquista pessoal de Cristiano Ronaldo, a vitória sobre o Al-Taawoun garantiu o Al-Nassr na final da Supercopa da Arábia Saudita. A equipe de estrelas de Riad tem no currículo duas taças no torneio, em 2019 e 2020, e vai em busca da terceira na decisão de sábado.

Cristiano e companhia enfrentam o Al-Hilal, de Jorge Jesus, às 13h15 (horário de Brasília).

Globo Esporte