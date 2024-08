Promoção ‘Golaço de Prêmios com o Zico’ traz sorteio de camisas do Brasil e bolas de futebol assinadas pelo galinho

De acordo com enquete realizada pelo portal Terra, cerca de dois terços dos brasileiros costumam assistir às Olimpíadas. A fim de celebrar o espírito dos jogos que toma conta do país a cada quatro anos, entre os dias 07 e 11 de agosto, quem aderir ao Cartão de TODOS, maior cartão de descontos do país, terá a primeira mensalidade gratuita, isenção da primeira anuidade da TODOS Esportes, a carteirinha do time do coração — que concede descontos em artigos esportivos e produtos dos times, além de experiências exclusivas — e 30 dias de acesso gratuito à Refuturiza, plataforma que oferece 1.300 cursos, em diversas áreas do conhecimento, com certificação. A promoção concede, também, um semestre de acesso à mais completa solução em academia virtual, o aplicativo Allp Fit Home.

Os novos filiados do maior cartão de descontos do país ainda concorrem a 10 prêmios de um ano de mensalidades gratuitas para utilizar os benefícios do Cartão de TODOS e a centenas de bolas de futebol e camisas do Brasil autografadas pelo ex-jogador de futebol Zico, um dos maiores atletas da história do futebol nacional.

Para o Head de Esportes do Cartão de TODOS, Marinho Barros, a promoção oferece o que há de melhor no braço esportivo do cartão de descontos aliado a uma experiência olímpica memorável. “Trouxemos nosso embaixador com o objetivo de difundir o espírito de união e solidariedade das Olimpíadas, sem deixar, é claro, de oferecer uma série de vantagens dentro e fora dos gramados, com soluções de empregabilidade, fitness, entretenimento junto ao seu time do coração e muito mais”, destaca Barros.

Com mais de 16 milhões de filiados e 390 unidades presentes em todo o território nacional — nas cidades com mais de 100 mil habitantes — a filiação ao Cartão de TODOS permite que o titular do cartão, seu cônjuge e seus filhos até 21 anos acessem vantagens exclusivas como consultas médicas a partir de R$ 26, compra de medicamentos com até 35% de desconto, gás de cozinha com valores reduzidos, compra de itens essenciais com desconto em milhares de estabelecimentos em todo o país, além de cashback, no aplicativo, ao comprar em parceiros. Além de ter acesso a todos os benefícios do Cartão de TODOS, os filiados ao Cartão de TODOS Esportes também possuem condições exclusivas na compra de artigos esportivos e outros produtos dos times.

Os interessados podem fazer o processo de filiação pelo site https://www.cartaodetodos.com.br/, pelo telefone 0800 729-2072, pelo whatsapp [011 4003-5818], pelo app do Cartão ou, ainda, presencialmente, em uma das unidades do Cartão distribuídas pelo território nacional.