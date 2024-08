Brasil volta ao topo após 28 anos entre as mulheres e é o segundo maior vencedor no vôlei de praia

(Foto: Luiza Moraes/COB)





O medalha de ouro conquista pela dupla formada por Duda e Ana Patrícia, recolocou o Brasil no lugar mais alto do pódio do vôlei de praia feminino após 28 anos, o mesmo posto que Jaqueline e Sandra Pires ocuparam em 1996, na primeira Olimpíada com a presença da modalidade no programa oficial dos Jogos.

A conquista também ratifica o Brasil como o segundo maior vencedor do vôlei de praia em Olimpíadas atrás apenas dos Estados Unidos. São quatro ouros, sete pratas e três bronzes.

No entanto, em número de pódios, o Brasil fica na frente, uma vez que soma 13 medalhas ao todo, contra 11 dos Estados Unidos, com sete medalhas de ouro, duas pratas e dois bronzes.

Em Paris, os norte-americanos saíram de mãos vazias, tanto no masculino, quanto no feminino.

As outras duas medalhas de ouro do Brasil no vôlei de praia foram conquistadas com os homens. Alison Cerutti e Bruno Schmidt foram campeões no Rio de Janeiro, em 2016, e Emanuel e Ricardo, em Atenas-2004.

Ranking de medalhas no vôlei de praia nas Olimpíadas

Estados Unidos: 7 ouros, 2 pratas e 2 bronze (11 medalhas)

Brasil: 4 ouros, 7 pratas e 3 bronzes (14 medalhas)

Alemanha: 2 ouros e 1 bronze (3 medalhas)

Austrália: 1 ouro, 1 prata e 1 bronze (3 medalhas)

Noruega: 1 ouro (1 medalha)

Obs: neste sábado, as duplas da Suécia Ahman e Hellvig e da Alemanha Ehlers e Wickler decidem a medalha de ouro no masculino, enquanto Cherif e Ahmed, do Catar, e Mol e Sorum, da Noruega, decidem a medalha de bronze.

Globo Esporte