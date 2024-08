Holandesa vence maratona e conquista terceira medalha nas Olimpíadas de Paris

A holandesa Sifan Hassan venceu neste domingo a maratona feminina nas Olimpíadas de Paris. A atleta conquistou sua terceira medalha nesta edição de Jogos Olímpicos, bateu o recorde olímpico da prova e entrou para a história do atletismo. Ela terminou o percurso de 42km em 2h22m55s.

Antes de completar a maratona neste domingo, Sifan Hassan havia conquistado duas medalhas de bronze em Paris. A holandesa também subiu ao pódio nos 5.000m e nos 10.000m em pista.

Em Tóquio, ela já havia se tornado a primeira atleta a ir ao pódio nas três provas de fundo do atletismo em uma única edição das Olimpíadas, com dois ouros e um bronze. Agora, aumentou ainda mais o feito, com os 42km.

Na maratona, Sifan Hassan dividiu o pódio com Tigst Assefa, da Etiópia, em 2h22m58s, e Hellen Obiri, do Quênia, em 2h23m10s.

Sifan Hassan assumiu a liderança da maratona neste domingo apenas nos últimos metros da prova. A holandesa dividia a ponta com Tigst Assefa, que foi ultrapassada apenas na penúltima curva. A etíope e a vencedora chegaram a se chocar antes de a medalhista de ouro abrir distância e garantir a primeira colocação.

Com os 42km deste domingo, Sifan Hassan chegou a 62km percorridos em Paris. Antes, ela havia disputado o primeiro round dos 5.000m, a final dos 5.000 e os 10.000m.

Globo Esporte