Em dia histórico, Brasil põe dois na final do hipismo em Paris 2024

Dois brasileiros na final do salto individual, num dia memorável para Rodrigo Pessoa. Assim pode-se resumir o hipismo brasileiro nesta segunda-feira, 05/08, no circuito montado no Château de Versailles. Última prova da modalidade nos Jogos Olímpicos Paris 2024, Stephan Barcha se classificou na 13ª posição e Rodrigo, agora em sua oitava participação olímpica, na 17ª – entre os 30 cavaleiros classificados para a final. Com um detalhe: os dois zeraram o percurso, sem derrubar qualquer obstáculo.

“Nossa desclassificação por equipes, há alguns dias, foi uma grande decepção – a equipe brasileira foi desclassificada por causa de um ferimento por espora no cavalo de Pedro Veniss. Então, foram dois dias para se motivar novamente, mas o cavalo respondeu 100%, mesmo não tendo saltado aqui, e ainda bem que correu tudo dentro da expectativa”, comentou Rodrigo, três medalhas olímpicas no currículo e que se tornou o recordista brasileiro em participações nos Jogos – Jaqueline Mourão também disputou oito edições, mas entre Verão e Inverno.

“Olimpíada é diferente, não é como qualquer campeonato no mundo. Mas, sabendo também da qualidade do cavalo que eu tenho, realmente me motivou, é um cavalo espetacular, muito talentoso, um dos melhores do mundo”, comentou Rodrigo sobre seu recorde e fazendo questão de dividir os méritos de sua performance com seu “parceiro”.

Quem também celebrou bastante foi Stephan Barcha, muito aplaudido ao zerar o percurso, ao passar para a final olímpica.

“Depois do que passou com as equipes, passamos a focar 100% no individual. No final, achei que um quatro pontos, médio, rápido, talvez entraria (entre os classificados), mas depois vi que não era bem isso, seria um risco muito grande ir pelo tempo, mas a Primavera estava num dia fantástico e trouxe esse zero para o Brasil”, comemorou Barcha, explicando a estratégia de buscar a classificação não pelo tempo, mas por não derrubar obstáculos e zerar o percurso.

Outro brasileiro na prova, Yuri Mansur, com o cavalo Miss Blue, chegou na 62ª posição e não avançou à final.

