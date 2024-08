EUA passam a China na última disputa, e Brasil fica em 20º no quadro de medalhas de Paris; veja

(Foto: Ricardo Bufolin/CBG)





Os Estados Unidos confirmaram mais uma vez a hegemonia nos Jogos Olímpicos. Pela 19ª vez na história e pela quarta edição seguida, terminaram em primeiro no quadro de medalhas. Assim como aconteceu em Tóquio 2020, os Estados Unidos ultrapassaram a China no ranking só no último dia das Olimpíadas de Paris. Novamente, os EUA já tinham o maior total de medalhas, mas estavam atrás dos chineses em número de ouros. Com o título da seleção feminina de basquete neste domingo, os dois países empataram em ouros, mas os americanos assumiram a liderança por somarem mais medalhas. Já o Brasil terminou na 20ª posição, conquistando três ouros, sete pratas e dez bronzes.

Essa é apenas a quarta vez na história das Olimpíadas que um país lidera o quadro de medalhas por uma diferença mínima. Em Tóquio 2020, os Estados Unidos superaram a China por apenas um ouro, somando 39 títulos. Antes disso, a última vez foi em 1912, quando os americanos ficaram na frente da Suécia.

A seleção feminina de basquete dos EUA superou a França por 66 a 67, levando o país para o topo do quadro só no último jogo das Olimpíadas. Depois de conquistar o ouro neste domingo, os Estados Unidos encerraram os Jogos de Paris em primeiro no ranking, somando 40 ouros, 44 pratas e 42 bronzes, totalizando 125 medalhas. A China também conquistou 40 ouros, mas teve 27 pratas e 24 bronzes, somando 91 medalhas.

A conquista do ouro contra a França foi no sufoco. Os Estados Unidos quase perderam o título e a liderança do quadro de medalhas. As seleções empataram até os últimos minutos do quarto tempo da partida, com os EUA arrancando no placar nos segundos finais.

A última vez que os EUA não terminaram na liderança no quadro de ouros foi em Pequim 2008, quando a China levou 48 contra 36 dos americanos. Em total de medalhas, os Estados Unidos não são superados desde Barcelona 1992, quando a Comunidade dos Estados Independentes, que reunia repúblicas recentemente separadas da União Soviética, somou 112 medalhas, contra 108 dos EUA. Confira o retrospecto:

PARIS 2024

Estados Unidos: 40 ouros, 44 pratas e 42 bronzes - 126 medalhas

China: 40 ouros, 27 pratas e 24 bronzes - 91 medalhas

Japão: 20 ouros, 12 pratas e 13 bronzes - 45 medalhas

TÓQUIO 2020

Estados Unidos: 39 ouros, 41 pratas e 33 bronzes - 113 medalhas

China: 38 ouros, 32 pratas e 19 bronzes - 89 medalhas

Japão: 27 ouros, 14 pratas e 17 bronzes - 58 medalhas

RIO 2016

Estados Unidos: 46 ouros, 37 pratas e 38 bronzes - 121 medalhas

Grã-Bretanha: 27 ouros, 23 pratas e 17 bronzes - 67 medalhas

China: 26 ouros, 18 pratas e 26 bronzes - 70 medalhas

LONDRES 2012

Estados Unidos: 48 ouros, 26 pratas e 30 bronzes - 104 medalhas

China: 39 ouros, 31 pratas e 22 bronzes - 92 medalhas

Grã-Bretanha: 29 ouros, 18 pratas e 18 bronzes - 65 medalhas

RETROSPECTO DO BRASIL

O Brasil somou apenas três ouros nas Olimpíadas de Paris. Todos conquistados por mulheres. O resultado foi inferior ao da edição de Tóquio, quando teve sete títulos. Esse foi o pior desempenho em número de ouros desde Londres 2012. Ainda assim, a participação nesta edição foi relevante pelo número total de pódios, o segundo maior da história. O recorde foi também em Tóquio, quando o Brasil subiu 21 vezes ao pódio.

Ao todo, o Brasil conquistou três ouros, sete pratas e dez bronzes, somando 20 pódios nas Olimpíadas de Paris e terminando na 20ª posição do quadro de medalhas. O grande destaque da delegação foram as mulheres que, pela primeira vez na história, conquistaram mais medalhas do que os homens. De 20 medalhas, 12 foram delas, incluindo os três ouros, conquistados por Beatriz Souza (judô), Rebeca Andrade (ginástica artística) e Duda e Ana Patrícia (vôlei de praia). Confira o retrospecto das últimas edições do Brasil no quadro de medalhas:

Paris 2024 (20ª colocação): 3 ouros, 7 pratas e 10 bronzes - 20 medalhas

Tóquio 2020 (12ª posição): 7 ouros, 6 pratas e 8 bronzes - 21 medalhas

Rio 2016 (13ª posição): 7 ouros, 6 pratas e 6 bronzes - 19 medalhas

Londres 2012 (22ª posição): 3 ouros, 5 pratas e 9 bronzes - 17 medalhas



