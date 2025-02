Aston Martin anuncia data de lançamento do carro da F1 2025

(Foto: Lars Baron - Formula 1/Formula 1 via Getty Images)





Mais uma equipe já iniciou a contagem regressiva para a chegada do carro da F1 2025: a Aston Martin confirmou que vai revelar o AMR25, competidor da próxima temporada, no dia 23 de fevereiro, um domingo. A data sucede o evento oficial da própria categoria, em Londres no Reino Unido, marcado para 18 do mesmo mês. A temporada começa em 16 de março.

Além do lançamento nas redes sociais, a equipe levará o AMR25 para as pistas no dia seguinte, 24 de fevereiro; desta vez, no Circuito de Sakhir no Bahrein. O autódromo também vai sediar os testes de pré-temporada de 2025, de 26 a 28 de fevereiro.

A equipe seguirá em 2025 com sua mesma dupla dos últimos dois anos: Fernando Alonso e Lance Stroll. O primeiro, veterano da Fórmula 1, chega aos 43 anos com mais da metade deles vividos nas pistas; dono de dois títulos mundiais, o espanhol já faturou oito pódios para a Aston Martin, em 2023.

Stroll, por sua vez, tem um papel de menor destaque na equipe; em 2024, conquistou só 24 dos 94 pontos do time no campeonato de construtores. A Aston Martin foi a quinta colocada no Mundial; na disputa de pilotos, o jovem canadense de 26 anos terminou em 13º enquanto seu colega Alonso ficou em nono lugar.

A F1 retorna oficialmente em 16 de março com o GP da Austrália, a primeira etapa de um total de 24 previstas para o próximo campeonato.

Globo Esporte