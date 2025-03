Conheça os benefícios do método Garuda

O Garuda, método inovador que une Yoga e Pilates, promove inúmeros benefícios para a saúde do corpo e da mente. Pioneira na modalidade na região de Ribeirão Preto, a empresária e educadora física Marlene Ruginski é fundadora do Studio Zen Pilates, que oferece aulas de Garuda, Yoga e Pilates, no espaço localizado na zona sul de Ribeirão.

“O Garuda é a resposta para a busca de muitas pessoas pelo corpo mais forte, mais flexível e tonificado. O método auxilia também no treino cardiovascular, enquanto exercita a mente e o corpo.”, explica Marlene. A profissional diz ainda que as aulas possuem níveis que vão do iniciante ao avançado, e é indicada para todos. “Cada aula promove uma nova e desafiadora forma de isolar grupos musculares fragmentando o movimento, o que pode ser importante para praticantes de treinos desportivos ou para um programa de reabilitação, por exemplo. O Garuda pode ser praticado por pessoas de todas as idades”, explica Marlene.

Os principais benefícios do Garuda são:

- Correção de postura;

- Amenizar dores nas costas ou articulações;

- Melhorar a respiração;

- Melhorar o equilíbrio;

- Relaxamento do corpo e mente;

- Auxilia em quadros de depressão ou ansiedade, equilibrando a mente;

- Melhora a confiança corporal

- Melhora a qualidade de vida.

Sobre o Studio

A primeira unidade do Studio Zen Pilates foi inaugurada em 2011 em Porto Ferreira, SP, sendo o pioneiro no ensino da prática de Pilates e Yoga na cidade. A unidade conta com salas climatizadas, equipadas com os mais modernos aparelhos e instrutores altamente qualificados.

Visando alcançar um público ainda maior, o Studio inaugura este ano sua segunda unidade, agora na cidade de Ribeirão Preto, SP. O espaço contará com a mesma excelência de ensino e modernidade da unidade original, aliado à credibilidade da parceria com o Centro Médico de Ribeirão Preto. O Studio Zen utilizará as mesmas instalações do Centro Médico, na Rua Thomaz Nogueira Gaia, 1275, Jardim Irajá.

Sobre a fundadora

Marlene Ruginski é formada em Educação Física, pós-graduada pelo Hospital Albert Einstein em Ortopedia Multiprofissional e Atividade Física para Prevenção, Tratamento de Doenças e Promoção de Saúde. Também possui especialização em Fisiologia do Exercício, Treinamentos Especializados para Grupos Especiais, Pilates, Reabilitação de Lesões e Doenças Músculo Esquelético.

Marlene tem ainda mais de 600 horas em formações de Hatha Yoga com Marcos Rojo, Marcos Schultz, Glauco Tavares, Ronaldo Carvalho, entre outros profissionais referência na área. Recentemente, especializou-se também em Yoga Visceral, método inovador no tratamento e cura para males do corpo e da mente.

É certificada pela Aliança do Yoga e pela escola Kaivalyadhama, da Índia. Instrutora de Garuda desde 2013, realiza cursos anualmente com James D’Silva em São Paulo, SP, e na sede The Garuda Studio em Londres, na Inglaterra.