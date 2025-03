Monteiro consegue virada e se garante na segunda rodada do Rio Open

Thiago Monteiro garantiu a presença brasileira na segunda rodada do Rio Open, apresentado pela Claro, com a virada diante do argentino Facundo Diaz Acosta em uma batalha decidida apenas no tie-break do terceiro set, para atingir sua décima vitória em jogos do maior torneio da América do Sul.

Depois de perder o primeiro set, Monteiro reagiu e voltou a vencer um jogo em torneio ATP para quebrar um jejum de sete meses, fechando o duelo com parciais de 3/6, 6/3 e 7/6(3).

"Mais uma noite mágica aqui, muito feliz pela vitória. Eu sabia que iria ser uma batalha dura contra o Diaz Acosta, um jogador extremamente sólido. No final ele sentiu um pouco fisicamente e consegui tirar vantagem disso. Estava me sentindo muito bem e poder jogar em casa, a torcida compareceu em peso, o estádio estava lotado, então foi muito especial", disse Monteiro.

Em entrevista coletiva, o tenista brasileiro contou um momento curioso com um torcedor que o tentou dar dicas durante a partida contra Diaz Acosta.

"Foi engraçado porque desde o segundo set tinha um torcedor ali falando 'ele está cansado, está morto', só que eu pedi para ele calar a boca, estava irritando já. Mas no final das contas, ele tinha razão! Até dei um joinha para ele e falei 'desculpa, mas tinha que focar nas minhas coisas'. Valeu essa batalha física, foi um jogo de muita umidade, usei isso a meu favor também e foi positivo para mim", contou o brasileiro.

Monteiro vai enfrentar na segunda rodada o surpreendente Chun-Hsin Tseng, que eliminou o cabeça de chave número 3 do torneio, o chileno Alejandro Tabilo.

Heide é superado em um dos jogos mais longos do Rio Open

Outros três brasileiros entraram em quadra pela chave de simples nesta segunda-feira, mas não conseguiram avançar para a segunda rodada do ATP 500 carioca.

A batalha mais acirrada do dia foi na Quadra 1, com Gustavo Heide e o argentino Francisco Comesaña fazendo o quinto jogo mais longo da história do Rio Open, com 3h21 de duração. Depois de dois tie-breaks, o argentino levou a melhor e venceu por 7/6(2), 6/7(7) e 6/3.

"Um jogo muito duro, um jogo muito jogado, né? Muita troca de bola. Acho que no final ali, acabei pecando no físico. Mas é tentar tirar os pontos positivos e seguir em frente. Foi primeira vez que eu joguei na Quadra 1, a sensação foi muito gratificante, agradeço ao público brasileiro que estava aí, me ajudou muito", disse Heide após a partida.

No último jogo da Quadra Guga Kuerten, Thiago Wild travou outra batalha diante do espanhol Jaume Munar, começou bem a partida, mas perdeu o primeiro set no detalhe, retomou a igualdade no segundo set, mas no fim acabou derrotado com 6/4, 3/6 e 6/0.

"Estou bastante triste com o meu desempenho hoje, com a maneira como eu joguei. Não é como eu vinha treinando, não é a expectativa que eu tinha pro Rio Open, um torneio tao especial pra mim. Um monte de gente na quadra torcendo até essa hora. Não tenho nem muito o que falar sobre o jogo, só agradecer a todo mundo que ficou e torceu por mim", disse Wild.





João Fonseca e Zverev estreiam nesta terça-feira no Jockey Club Brasileiro

Duas das principais estrelas desta edição do Rio Open, o brasileiro João Fonseca e o alemão estreiam nesta terça-feira no maior torneio da América do Sul.

Zverev abre a rodada noturna contra o chinês Bu Yunchaokete às 19h, com Fonseca entrando logo em seguida na Quadra Guga Kuerten para encarar o francês Alexandre Muller.

Outro estreante é o atual campeão do ATP 500 carioca, o argentino Sebastian Baez, que faz o primeiro jogo do dia contra o indiano Sumit Nagal.





Resultados desta segunda-feira:

Simples - Primeira rodada

Alexander Shevchenko (KAZ) d [WC] Felipe Meligeni Alves (BRA) - 6/4 6/2

[WC] Thiago Monteiro (BRA) d Facundo Diaz Acosta (ARG) - 3/6 6/3 7/6(3)

Jaume Munar (ESP) d T. Seyboth Wild (BRA) - 6/4 3/6 6/0

Francisco Comesana (ARG) d [WC] Gustavo Heide (BRA) - 7/6(2) 6/7(7) 6/3

[6] Nicolas Jarry (CHI) d [Q] Juan Manuel Cerundolo (ARG) - 4/6 6/3 6/4

[Q] Chun-Hsin Tseng (TPE) d [3] Alejandro Tabilo (CHI) - 6/2 7/5





Duplas - Primeira rodada

[1] Maximo Gonzalez (ARG)/Andres Molteni (ARG) d Sander Arends (NED)/Luke Johnson (GBR) - 7/6(6) 4/6 10-7

[3] Sadio Doumbia (FRA)/Fabien Reboul (FRA) d Santiago Gonzalez (MEX)/Lucas Miedler (AUT) 6/3 6/3





PROGRAMAÇÃO - Terça-feira, 18 de fevereiro

Quadra Guga Kuerten - a partir de 16:30

[5] Sebastian Baez (ARG) vs Sumit Nagal (IND)





Não antes de 19:00

[1] Alexander Zverev (GER) vs Yunchaokete Bu (CHN)

[SE] Joao Fonseca (BRA) vs Alexandre Muller (FRA)





Quadra 1 - a partir de 16:30

Corentin Moutet (FRA) vs [8] Tomas Martin Etcheverry (ARG)

[4] Francisco Cerundolo (ARG) vs Hugo Gaston (FRA)

[WC] Orlando Luz (BRA) / Felipe Meligeni Alves (BRA) vs [2] Ariel Behar (URU) / Robert Galloway (USA)

Nicolas Barrientos (COL) / Gregoire Jacq (FRA) vs [WC] Marcelo Demoliner (BRA) / Fernando Romboli (BRA)





Quadra 2 - a partir de 16:30

Dusan Lajovic (SRB) vs Damir Dzumhur (BIH)

Mariano Navone (ARG) vs Roberto Carballes Baena (ESP)

[7] Pedro Martinez (ESP) vs [LL] Camilo Ugo Carabelli (ARG)





Quadra 4 - a partir de 16:30

Luciano Darderi (ITA) vs [Q] Hugo Dellien (BOL)

[Q] Tomas Barrios Vera (CHI) vs [LL] Jaime Faria (POR)

Alexander Erler (AUT) / Constantin Frantzen (GER) vs [Q] Francisco Cabral (POR) / Jean-Julien Rojer (NED)





A seguir

Após descanso - Luciano Darderi (ITA) / Mariano Navone (ARG) vs Francisco Cerundolo (ARG) / Tomas Martin Etcheverry (ARG)