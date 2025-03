Mercado Livre acelera na Fórmula 1 como parceiro oficial da equipe BWT Alpine Formula One e continua a apoiar Franco Colapinto

A BWT Alpine Formula One Team anunciou hoje uma parceria com o Mercado Livre, o e-commerce líder na América Latina.

Sinônimo de inovação, excelência e espírito empreendedor, o Mercado Livre estará presente no A525, o carro de competição da equipe para 2025, com seu logotipo amarelo.

Por meio da parceria com a BWT Alpine Formula One Team e do apoio à lista completa de pilotos, incluindo o argentino Franco Colapinto, piloto de testes e reserva, o Mercado Livre reafirma seu compromisso com o esporte como uma força motriz para conexão e inspiração.

A Equipe BWT Alpine de Fórmula 1 é reconhecida por seu foco em precisão, tecnologia, melhoria contínua e a ambição de ultrapassar os próprios limites, princípios fundamentais que orientam tanto a Fórmula 1 quanto o varejo online.

Nos últimos anos, o Mercado Livre tem reforçado sua presença no mundo do esporte. A parceria com a BWT Alpine Formula One Team amplia a presença do Mercado Livre na Fórmula 1 e reforça seu compromisso com a inovação e com os futuros talentos latino-americanos no cenário mundial. Por meio do esporte, a empresa busca inspirar, desafiar e se conectar com um público de milhões de pessoas em todo o mundo.

Sean Summers, EVP & CMO, Mercado Livre:

“A Fórmula 1 representa velocidade, inovação e ambição, valores que compartilhamos no Mercado Livre. Expandir nossa presença na categoria com a BWT Alpine Formula One Team reafirma nosso compromisso com uma plataforma global em rápido crescimento, especialmente na América Latina, onde o entusiasmo pelo esporte só aumenta. Estamos orgulhosos de ter o logotipo do MercadoLivre no carro da equipe e ainda mais motivados por ver o talentoso Franco Colapinto fazendo parte da equipe.”

Oliver Oakes, Team Principal, BWT Alpine Formula One Team:

“Estamos entusiasmados em receber o Mercado Livre na família Alpine Formula One. Seu compromisso com a inovação, a velocidade e o alto desempenho está alinhado aos nossos valores na Fórmula 1. Essa parceria também fortalece nossa conexão com a apaixonada base de fãs latino-americanos, e esperamos realizar grandes feitos juntos dentro e fora da pista”.

Franco Colapinto, BWT Alpine Formula One Team, Test and Reserve Driver:

“Chegar à Fórmula 1 é a realização de um sonho, e fazê-lo com o apoio do Mercado Livre torna esse momento ainda mais especial. A empresa revolucionou o comércio na América Latina e acredita em jovens talentos. Seu compromisso com a inovação e o aprimoramento me inspira todos os dias, e entrar nessa nova fase com a Alpine me incentiva a continuar trabalhando e representando a América Latina na Fórmula 1. Tenho orgulho de fazer parte desse projeto e estou pronto para continuar deixando minha marca na mais alta categoria do automobilismo”.