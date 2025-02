Equipe brasileira se prepara para competir na etapa de Sydney do Rolex SailGP Championship 2025

(Foto: AT Films)





Sob o comando de Martine Grael, o Mubadala Brazil SailGP Team se prepara para a terceira etapa do Rolex SailGP Championship 2025, que acontecerá nos dias 8 e 9 de fevereiro no icônico Sydney Harbour, na Austrália. O evento, considerado um dos mais aguardados do verão australiano, promete reunir milhares de fãs de todas as partes do globo em uma atmosfera vibrante e cheia de emoção para assistir às regatas do principal campeonato de velocidade de barcos a vela do mundo. As regatas do KPMG Australia Sail Grand Prix | Sydney acontecem às 15h no horário local (2h no horário de Brasília) em ambos os dias, e poderão ser assistidas nos canais SporTV 3 e BandSports, parceiros de transmissão do SailGP no Brasil.

Após as duas primeiras etapas da temporada 2025, em Dubai e Auckland, respectivamente, a equipe brasileira chega a Sydney confiante e em busca de novos resultados que confirmem a constante evolução mostrada nesse início da temporada. As regatas realizadas na cidade neozelandesa renderam alguns dos melhores momentos do Mubadala Brazil SailGP Team, incluindo a maior velocidade dentre as embarcações de modelo F50 no primeiro dia da etapa de Auckland, chegando a 87,69 km/h, e um 5º lugar no segundo dia - sua melhor posição em uma corrida desde a estreia da competição, em Dubai.

Martine Grael, a primeira mulher capitã da competição, destaca o entrosamento do time. “Cada etapa tem sido uma oportunidade de crescimento para nós, e sem dúvidas estamos mais preparados e determinados para enfrentar os desafios em Sydney. Queremos mostrar ao mundo que, apesar de sermos uma equipe estreante, a vela brasileira merece a atenção do público do SailGP e tem muito a contribuir para o espetáculo que a liga proporciona” afirma a bicampeã olímpica e pan-americana.

Emoldurada por uma das paisagens mais icônicas de Sydney, a etapa australiana tem tudo para ser um verdadeiro show de adrenalina, com as corridas acontecendo nas águas de Shark Island e no centro do Sydney Harbour, permitindo aos fãs acompanharem a ação de perto, seja na costa ou em barcos estratégicos espalhados pelo percurso. Os catamarãs F50, conhecidos por sua alta tecnologia e velocidades que podem alcançar 100 km/h, prometem momentos de disputas acirradas entre as 12 equipes participantes.

Além de Martine, o Mubadala Brazil SailGP Team é composto por atletas de elite, incluindo os Grinders Marco Grael e Mateus Isaac, o Wing Trimmer Leigh McMillan, a Reserve Kahena Kunze e o Flight Controller Andy Maloney. Na posição de Strategist, uma nova aquisição de peso promete fortalecer ainda mais as chances do time no campeonato: Paul Goodison - que anteriormente atuou como driver do Emirates GBR em duas etapas do SailGP, em 2021 - se uniu à equipe brasileira desde Auckland. Richard Mason, que ocupava a posição até então, segue contribuindo com sua vasta experiência e estratégia no desempenho do time, agora como treinador e integrante da equipe técnica.

"Estou muito empolgado por me juntar ao Mubadala Brazil SailGP Team e competir ao lado dessa equipe tão talentosa. Retornar a Sydney para correr novamente nesse local incrível é algo que me motiva bastante. Com um percurso desafiador, essa etapa exige muito dos estrategistas, e estou ansioso para atuar nesse papel. O time fez grandes avanços em Auckland e tem trabalhado duro para analisar as corridas e aprender o máximo possível para a próxima etapa. Nosso objetivo é manter a trajetória de evolução e reduzir a diferença para os times de ponta”, afirmou Goodison, que foi campeão olímpico na classe Laser em Pequim 2008 e tem experiência na America's Cup, onde integrou as equipes Artemis Racing e American Magic.

Após Sydney, o SailGP atraca nos Estados Unidos por duas semanas seguidas para as suas etapas seguintes. Enquanto Los Angeles vai sediar a 4ª etapa da temporada, em 15 e 16 de março, São Francisco será palco da 5ª etapa, nos dias 22 e 23 do mesmo mês. Já em maio, é o Rio de Janeiro que recebe a 6ª etapa da competição, nos dias 3 e 4. Esta, que é a primeira vez em que a liga internacional realiza um evento na América do Sul, será uma oportunidade única de assistir a elite dos atletas de vela em ação, em regatas emolduradas pela icônica paisagem da Baía de Guanabara com o Pão de Açúcar ao fundo.

Os ingressos para o Enel Rio Sail Grand Prix podem ser adquiridos por meio da plataforma Eventim, com preços que variam de R$313 a R$940 - e que incluem também opções de pacotes promocionais. O link de compra e informações complementares sobre os tipos de ingressos podem ser encontrados no site oficial do evento.