Fórmula E: E-Prix de Jeddah tem Sustentabilidade como base

(Foto: Jake Osborne/Fórmula E/Divulgação)





A Fórmula E revelou ações significativas de Sustentabilidade como base para o E-Prix de Jeddah, rodada dupla desta sexta-feira, 14, e sábado, 15 de fevereiro, no Circuito Jeddah Corniche, na Arábia Saudita.

De programas de impacto social de base, como o FIA Girls on Track, que receberá 120 jovens mulheres durante o fim de semana, e projetos comunitários locais apoiados pelo Fundo Better Futures, até o abastecimento do evento com energia renovável e sistemas significativos de gerenciamento de resíduos, a sustentabilidade social e ambiental continua a fazer parte do DNA da Fórmula E, que entra em sua segunda década de automobilismo sustentável.

Como a Fórmula E continua a manter sua posição como o esporte ESG número 1 do mundo, ela apoia as comunidades e o meio ambiente como parte de seu objetivo mais amplo de acelerar o progresso humano sustentável.

Nesta temporada, o Campeonato continuará a oferecer iniciativas de ponta, sob medida para cada local de corrida, que beneficiam as pessoas e o planeta. As credenciais de sustentabilidade do E-Prix de Jeddah 2025 incluem:

Fundo Better Futures

O Fundo Better Futures da Fórmula E está apoiando o First Autism Centre - uma organização dedicada a apoiar indivíduos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na Arábia Saudita, com uma doação de € 25.000 que será usada para estabelecer uma sala sensorial para 100 crianças apoiadas pelo centro.

Estabelecido com a missão de oferecer serviços abrangentes de atendimento, educação e terapia, o First Autism Centre se esforça para capacitar as pessoas com TEA a atingir todo o seu potencial e levar uma vida plena.

Durante a semana da corrida, representantes da Fórmula E visitarão as instalações do centro e saberão mais sobre a sala sensorial que será criada graças ao financiamento do Fundo Better Futures.

O Fundo Better Futures, estabelecido pela Fórmula E na Temporada 10, tem como objetivo criar um impacto positivo duradouro nas cidades-sede, apoiando iniciativas locais que abordem desigualdades sociais e questões ambientais.

Na Temporada 11, uma instituição de caridade escolhida em cada um dos 10 locais de prova receberá uma doação beneficente de € 25.000, elevando o total do fundo para € 250.000 - com base nos € 100.000 que foram doados pelo Fundo Better Futures no ano passado.

FIA Girls on Track no E-Prix de Jeddah

As atividades do FIA Girls on Track para o E-Prix de Jeddah 2025 incluem:

Receber até 120 jovens mulheres em seu programa FIA Girls on Track durante a semana da corrida.

A experiência inclui um dia inteiro com palestras sobre carreira, Pit Lane Walk, ativações na Gaming Arena e workshops de parceiros educacionais locais, liderados por mulheres inspiradoras do paddock.

O programa se concentra na educação STEM e na inclusão de gênero no automobilismo, envolvendo meninas de diversas comunidades nas cidades-sede.

Além do evento no local, na quarta-feira, 12 de fevereiro, a Fórmula E será a co-anfitriã de um painel de discussão sobre mulheres no automobilismo e carreira na UBT (Universidade de Negócios e Tecnologia) com a Equipe de Fórmula E da Nissan. O evento contará com a participação de mais de 70 estudantes.

O programa Girls on Track da FIA é orgulhosamente apoiado pela Hankook (Parceiro de Apresentação), ABB (Parceiro Principal) e Fortescue Zero (Parceiro Oficial).

Reafirmando seu compromisso com a educação e a inclusão de gênero no automobilismo, a iniciativa FIA Girls on Track para a Temporada 11 tem como objetivo alcançar ainda mais mulheres jovens em todos os locais de prova, apoiando a crescente demanda de mulheres jovens que buscam oportunidade e apoio para seguir carreiras no automobilismo. Isso faz parte da ainda mais ampla estratégia de longo prazo da Fórmula E para promover a igualdade de gênero e apoiar os caminhos das mulheres no esporte.

Abastecido com energia renovável

Eficiência energética: O E-Prix de Jeddah utilizará 100% de energia renovável gerada pelo biocombustível B100 (biodíesel). O biocombustível é reconhecido pela Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA) como alternativa renovável aos combustíveis fósseis, e o B100 pode reduzir as emissões de carbono em até 60% em comparação com o diesel fóssil.

Outras medidas de sustentabilidade

A Hora da Inspiração: Tour Comunitário com até 330 indivíduos de grupos comunitários locais e universidades em Jeddah, inspirando os membros a se envolverem e buscarem oportunidades futuras no automobilismo, alinhado com o foco da Fórmula E na criação de oportunidades inclusivas para todos.

Redução de emissões de frete aéreo: A Fórmula E continua a reduzir as emissões de CO2 relacionadas ao frete na Temporada 11 por meio da otimização da logística, reduzindo o frete aéreo de três aviões para dois e aprimorando as soluções de frete marítimo, com uma economia estimada de pelo menos 25% das emissões de CO2 relacionadas ao frete na comparação com temporadas anteriores.

Julia Pallé, vice-presidente de sustentabilidade da Fórmula E, afirmou:

"Na Fórmula E, a sustentabilidade está em nosso DNA e no centro da tomada de decisões, e com o E-Prix de Jeddah de 2025 não será diferente. Como o esporte ESG número 1 do planeta, temos orgulho de oferecer programas e iniciativas impactantes que beneficiam as pessoas das comunidades que nos recebem e o ambiente mais amplo onde corremos.

"Neste fim de semana, continuaremos a garantir que nossa corrida seja realizada de acordo com os mais altos padrões de sustentabilidade possíveis, ao mesmo tempo em que defendemos e apoiamos a equidade, a comunidade e a ação ambiental”.