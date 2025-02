Ministério do Esporte retoma Programa Segundo Tempo com a inclusão do paradesporto

(Foto: Ivo Lima/ME)





O Ministério do Esporte retomou, em parceria com estados e municípios, o Programa Segundo Tempo, um dos mais relevantes programas sociais da instituição, que entre 2003 e 2016 beneficiou milhões de pessoas. O PST chega a partir desse primeiro semestre a cinco estados brasileiros nas vertentes Segundo Tempo Padrão e Segundo Tempo Paradesporto.

O Segundo Tempo terá atividades em 15 núcleos distribuídos pelo Brasil. Ao todo serão 14 núcleos do PST Padrão e um do Paradesporto, sendo quatro instalados em Petrópolis, no Rio de Janeiro, seis na Bahia, um na Paraíba, três em Minas Gerais, e um em Mato Grosso. Um dos núcleos da Bahia será voltado para o paradesporto, e a expectativa é que beneficie cerca de 60 pessoas, por ciclo.

Os primeiros núcleos implementados em cinco estados vão atender cerca de 1.460 pessoas, entre crianças, adolescentes, jovens e adultos, a partir de seis anos de idade, prioritariamente estudantes matriculados na educação básica em escolas públicas e expostos aos riscos sociais.

“Estamos dando início às atividades dos primeiros 15 núcleos do programa Segundo Tempo, e vamos trabalhar para que o PST chegue a todos os estados brasileiros e ajude no desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens. A ideia é promover a formação da cidadania e melhorar a qualidade de vida, em especial daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social”, afirmou o ministro do Esporte André Fufuca.

A coordenadora do núcleo do PST em Marizópolis, município a 450 km de João Pessoa (PB), Lílian Amâncio de Pinho, disse que serão ofertadas atividades em três modalidades. “Este ano estamos em fase de organização e reposição de material para iniciar as atividades esportivas de atletismo, futsal e vôlei na Escola Júlia Maria de Carvalho e no Instituto Joaquina de Paiva Gadelha. Nas duas instituições serão atendidas cem crianças do ensino fundamental de 6 a 14 anos”, afirmou a coordenadora.

As novas diretrizes do programa incluem a democratização do acesso da população a esporte e lazer de qualidade, a diminuição da vulnerabilidade social, da evasão escolar e universitária, além da promoção da inclusão e do respeito às questões de gênero, orientação sexual, raça, etnia e religião.

O Programa Segundo Tempo funciona com a implementação de núcleos esportivos viabilizados por parcerias entre o Ministério do Esporte e governos estaduais, municipais, do Distrito Federal e organizações da sociedade civil. Além da implementação dos 15 primeiros núcleos do PST, 15 estão com convênios formalizados, ou seja, com recursos garantidos, mas em fase de comprovação da estruturação para dar início a execução das atividades.