Rally RN 1500 divulga primeiras cidades do percurso de 2025

O Rally RN 1500, uma das principais competições de rally raid do Brasil, chega à sua 27ª edição entre os dias 7 e 12 de abril de 2025. A prova atravessará os estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, mantendo seu DNA de rally raiz, com um percurso técnico e desafiador que exigirá resistência, habilidade e precisão na navegação.

A largada dos carros, motos, quadriciclos e UTVs será em Gravatá (PE), no dia 7 de abril, com as verificações técnicas e administrativas, além da abertura oficial e briefing da competição.

Etapas confirmadas

A competição começa no dia 8 de abril, com o Prólogo e a primeira especial, “Serras e Sertão do Cariri”, conectando Gravatá (PE) a Cabaceiras (PB). Esse trecho já exigirá técnica e estratégia dos competidores, combinando terrenos acidentados e variações de relevo típicas do Cariri nordestino.

No dia 9 de abril, os pilotos encaram a Especial 02 - “Sertão do Cariri e Sertão do Seridó”, em uma jornada que os levará de Cabaceiras (PB) a Currais Novos (RN). Essa etapa marca a entrada no Seridó potiguar, com um percurso que alterna trechos rápidos e travados, exigindo precisão na navegação.

O dia 10 de abril será um dos momentos mais aguardados da competição, quando os competidores enfrentarão a Especial 03 - “Sertão do Seridó”, totalmente realizada na região. A etapa partirá de Currais Novos (RN) e passará por Acari (RN), um dos destinos de destaque do Seridó potiguar. O desafio será intenso, colocando à prova a resistência de pilotos e navegadores em um dos terrenos mais exigentes do evento.

No dia 11 de abril, os competidores encaram a Especial 04 - “Sertão, Serras e Areias”, deixando Currais Novos rumo à chegada em São Miguel do Gostoso (RN). Esse trecho final será marcado por uma diversidade de terrenos, indo do sertão às dunas e areias do litoral potiguar, garantindo um desfecho emocionante para a prova.

A chegada em São Miguel do Gostoso será celebrada com a “Tardezinha RN 1500”, seguida pela divulgação dos resultados e cerimônia de premiação às 19h.

Currais Novos e Acari no centro do Rally RN 1500

A presença do Rally RN 1500 em Currais Novos e Acari é um marco importante para a valorização do Seridó potiguar. O prefeito de Currais Novos, Lucas Galvão, destacou a relevância do evento para a economia e o turismo da cidade:

“O retorno do Rally RN 1500 para Currais Novos é muito importante para nossa cidade, pois fortalece o calendário turístico, movimenta a economia local, o comércio e diversos serviços. Ficamos felizes com a volta desse evento esportivo de grande importância nacional para Currais Novos. Nossa cidade está pronta para receber todos os competidores e equipes, e claro, os visitantes e nossa população, que admira esse evento tão grandioso.”

Já o prefeito de Acari, Fernando Bezerra, ressaltou o impacto positivo do rally na região:

“O evento Rally RN 1500 é um presente para o interior do Rio Grande do Norte. Movimenta a economia, traz alegria para as pessoas, proporciona dias de confraternização entre equipes, pilotos e a população que prestigia o evento. Algo, portanto, sob todos os aspectos, bastante positivo.”

Um rally técnico e desafiador

“Esta edição do Rally RN 1500 será mais dura, com um roteiro técnico e de navegação exigente, como um verdadeiro rally raid deve ser”, destaca Klebinho Tinoco, organizador do evento.

A competição promete testar ao máximo a habilidade dos participantes, combinando serras, sertão e mar em um percurso completo e dinâmico.

O roteiro ainda pode sofrer ajustes, com a possibilidade de inclusão de novas cidades no trajeto. Mais informações serão divulgadas em breve.