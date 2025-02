Ítalo Ferreira brilha e conquista título inédito em Abu Dhabi

(Foto: Reprodução Instagram)





A etapa do Circuito Mundial de Surfe em Abu Dhabi representou um marco para os Emirados Árabes Unidos, que sediaram uma competição do circuito pela primeira vez entre os dias 14 e 16 de fevereiro. Ítalo Ferreira foi o grande destaque, garantindo a vitória sobre o indonésio Rio Waida na final. O triunfo veio após o potiguar ficar com o vice-campeonato na última etapa realizada em piscinas de ondas, o que evidenciou seu domínio nesse tipo de disputa.

Os brasileiros tiveram forte presença na competição, com três surfistas entre os oito melhores. Entretanto, apenas Ítalo avançou às semifinais, onde superou o australiano Jack Robinson com um placar de 17.37 a 15.03. Na grande final, o brasileiro assegurou o título ao derrotar Rio Waida por 17.27 a 14.50 e surpreendeu os juízes com manobras arrojadas e progressivas.

A etapa em Abu Dhabi reforçou o valor que os juízes atribuem a um surfe mais moderno e inovador em piscinas de ondas. A presença de Ítalo e Rio Waida na final demonstrou que atletas com abordagens criativas e técnicas avançadas têm mais chances de alcançar bons resultados nessas condições.

Além do desempenho de Ítalo, um episódio que envouveu Filipe Toledo chamou atenção. O surfista foi prejudicado por um incidente com o fotógrafo Tiago Diniz, que estava dentro da água em uma posição inadequada e colidiu com Filipe. Apesar do impacto, nenhum dos dois se machucou. No entanto, o ocorrido comprometeu sua performance naquela onda e afetou seu psicológico na tentativa seguinte, na qual cometeu um erro logo no início.

Com essa vitória, Ítalo Ferreira assumiu a liderança do ranking mundial e competirá na próxima etapa, em Peniche, Portugal, vestindo a lycra amarela, símbolo do líder da temporada. O evento está previsto para começar no dia 15 de março e será crucial para a continuidade do campeonato.

