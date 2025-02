Esportes radicais impulsionam nova geração de atletas brasileiros

No dia 19 de fevereiro, o Brasil celebra o Dia do Esportista, uma data instituída pela Lei nº 8.672, de 6 de julho de 1993, conhecida como “Lei Zico”. O marco reforça a importância do esporte na promoção da saúde, disciplina e integração social, ao mesmo tempo em que evidencia o crescimento dos esportes radicais no país.

Nos últimos anos, o Brasil tem se consolidado como um celeiro de talentos no skate, BMX e surfe. Esse crescimento tem impulsionado atletas a alcançarem posições de destaque e fortalecido a cultura esportiva nacional. O desempenho brasileiro nas Olimpíadas de Tóquio 2020 foi um reflexo desse avanço, com conquistas expressivas nas modalidades estreantes:

Kelvin Hoefler – Medalha de prata no skate street masculino.

Rayssa Leal – Medalha de prata no skate street feminino.

Pedro Barros – Medalha de prata no skate park masculino.

Ítalo Ferreira – Medalha de ouro no surfe masculino.

A participação de brasileiros em campeonatos internacionais tem sido cada vez mais expressiva. Atletas vêm conquistando pódios e elevando o nível técnico das competições. Entre os nomes que representam essa evolução estão competidores da Ursofrango Team, equipe patrocinada pela Ursofrango, que vêm se destacando em campeonatos nacionais e internacionais:

Andrey Toledo – Campeão Brasileiro de BMX em 2024.

Carol Suzaki – Vencedora do Campeonato Brasileiro de Street Skateboarding de 2024.

Maya Reis – Campeã das Olimpíadas do Surf Interassociações.

Gabriel Durace – Segundo colocado no ranking nacional de BMX Freestyle Park.

Manu Ramos – Campeã da Copa Internacional de BMX.

Além das conquistas individuais, o fortalecimento dessas modalidades também se reflete no aumento de iniciativas que visam estruturar o setor e apoiar novos talentos. Projetos sociais e programas de incentivo têm sido essenciais para ampliar o acesso ao esporte e oferecer suporte a jovens atletas que buscam competir em alto nível. A Ursofrango tem como foco o impacto social, investindo em jovens talentos de esportes radicais que, muitas vezes, recebem menos destaque e atenção de investidores, garantindo que essas modalidades continuem crescendo e formando novos campeões.

“O Dia do Esportista é uma oportunidade para reconhecermos o esforço e a dedicação de quem faz do esporte sua vida. Mais do que competir, ser esportista é superar desafios, se reinventar a cada dia e inspirar novas gerações. Esporte é mais do que movimento, é transformação!”, afirma Stefan Santille, especialista no setor de esportes radicais.

Com a crescente profissionalização dessas modalidades e o avanço do Brasil no cenário internacional, os esportes radicais seguem abrindo portas para novos talentos. Cada conquista inspira novas gerações e reforça que o esporte pode ser mais do que uma paixão, tornando-se um caminho real para o profissionalismo e a transformação social.