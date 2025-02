Brasil vence Peru e termina fase de grupos invicto na Copa Pan-Americana

(Foto: Rodrigo Navarro/BPAC)





O segundo dia de competições da Copa Pan-Americana por Equipes em Aguascalientes teve mais uma vitória brasileira. O time derrotou o Peru por 4 a 1 e terminou a fase de grupos invicta. Os primeiros a entrarem em quadra foram Fabrício Farias e Jaqueline Lima pelas duplas mistas. A parceria superou José Guevara e Namie Miyahira por 2 sets a 0. Os brasileiros conseguiram forçar erros adversários e com bons ataques fizeram parciais de 21 a 11 e 21 a 12.

Em seguida foi a vez de Jonathan Matias encarar Adriano Viale. O peruano conseguiu imprimir bom jogo no início, mas Jonathan não deixou o marcador abrir larga vantagem. Mesmo assim, Viale conseguiu controlar melhor o primeiro set e fechou com 21 a 15 com sequência de pontos no final. Mas o segundo game foi de melhora significativa de Jonathan que, apesar de começar na desvantagem, se recuperou e abriu quatro pontos. Desse modo, conseguiu administrar o restante do set e fechar com os mesmos 21 a 15. No desempate, o brasileiro conseguiu abrir vantagem no início do game, mas Viale alcançou. Porém, com mais eficiência no ataque e erros do peruano, Jonathan Matias fechou o jogo em 21 a 14 e abrindo 2 a 0 no marcador para o Brasil.

Depois, foi a vez de Juliana Viana, que também teve duelo acirrado contra a rival peruana, Inês Lucia Castillo. O jogo foi equilibrado no início, com as jogadoras até abrindo pontos na liderança, mas sem conseguir manter. Com a disputa equilibrada até o final do set, Juliana levou a melhor por 21 a 18 após erro de Castillo. O segundo set foi de mais eficiência da peruana, que abriu três pontos de vantagem e conseguiu sustentar ao longo do game, fechando parcial em 21 a 12. No terceiro set, mesmo com equilíbrio até o 15º ponto, Castillo conseguiu pontos em sequência, fechando em 21 a 16 e diminuindo o placar geral para o Peru.

Seleção brasileira fecha duelo com Peru nas duplas masculina e feminina

Fabrício Farias voltou para a quadra, dessa vez ao lado de Davi Silva para o jogo de duplas masculinas. O time enfrentou Diego Subauste e Adriano Viale e manteve dominância desde o início da partida. A sincronia de Fabrício e Davi foi fundamental para garantirem o terceiro ponto brasileiro após vitória tranquila por 2 a 0, com parciais de 21 a 13 e 21 a 11.

Por fim, Jaqueline Lima e Samia Lima fecharam o dia do Brasil diante da dupla Naomi Junco Vasquez e Rafaela Munar. Sem sustos, as brasileiras se sobressaíram sobre as adversárias no início da partida, quando aproveitaram e pontuaram consecutivamente. Depois, bastou controlar os ataques para fechar game em 21 a 13. Em seguida, ainda mais confiantes, as brasileiras dominaram o segundo set do início ao fim e venceram por 21 a 9, fechando vitória do Brasil por 4 a 1.

Com duas vitórias no Grupo C, o Brasil se classificou com a primeira colocação e enfrenta o México nas quartas de final, segundo colocado do A. O vitorioso no duelo entre as seleções brasileira e mexicana terão pela frente na semifinal o time dos Estados Unidos, neste sábado (15), às 13h (horário de Brasília).