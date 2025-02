Seleção Brasileira da Badminton é bronze na Copa Pan-Americana por Equipes

O badminton do Brasil está no pódio mais uma vez no continente! Na disputa pelo terceiro lugar da Copa Pan-Americana por Equipes de 2025, em Aguascalientes, no México, a seleção brasileira derrotou a Guatemala, por 3 a 0, e conquistou a medalha de bronze. Os pontos do selecionado verde-amarelo foram anotados na dupla mista, no individual entre os homens e no simples feminino. Consistente, o time dirigido pelo técnico Marco Vasconcelos segue entre os melhores das Américas e repete a colocação da edição de 2023.

A conquista mostra que o trabalho da comissão técnica, liderada pelo treinador principal Marco Vasconcelos, continua eficiente no processo de evolução do badminton do Brasil. Na Copa Pan-Americana, o profissional português e a técnica Fabiana Silva souberam lidar bem com as adversidades, com a impossibilidade da presença de Ygor Coelho e a lesão de Juliana Viana neste sábado. Os atletas se superaram em quadra e mostraram grande potencial, Por fim, destaque para a equipe de retaguarda da CBBd que esteve de plantão em período integral.

Brasil abre 2 a 0 sem dificuldades

A partida que abriu o confronto foi na dupla mista, com Davi Silva e Sania Lima vencendo Christopher Salvador e Diana Soto por 2 games a 0, sets de 21/11 e 21/10. Os dois brasileiros iniciaram melhor e chegaram na metade da parcial vencendo por seis de vantagem: 11 a 6. Mais adiante, eles marcaram cinco pontos seguidos e saíram de 13 a 9 para 18 a 9. Davi Silva e Sania Lima seguiram dominantes na segunda série e conseguiram resultado positivo com distância ainda maior: 21/10.

No segundo desafio entre Brasil e Guatemala pelo bronze da Copa Pan-Americana por Equipes, Jonathan Matias superou Ramiro Espinoza, por 2 games a 0, parciais de 21/13 e 21/7. O atleta guatemalteco marcou o primeiro ponto do desafio, no entanto, não demorou para o brasileiro assumir o controle das ações e construir liderança de quatro pontos: 7 a 3. No decorrer do duelo, ele marcou quatro vezes seguidas e distância subiu para o dobro de pontos: 12 a 6. Com placar em 16 a 13, Jonathan Matias disparou e com cinco consecutivos fechou em 21 a 13.

Motivado, Jonathan Matias iniciou o segundo game atropelando Ramiro Espinoza com oito acertos seguidos: 8 a 0. Daí em diante, o brasileiro permaneceu soberano em quadra e ampliando a liderança até fechar em 21 a 7 e somar o segundo ponto do Brasil no duelo contra a Guatemala: 2 a 0.

Jeisiane Alves ganha de virada e garante o bronze

O ponto que garantiu a medalha foi o mais difícil, com Jeisiane Alves tendo pela frente Nikte Sotomayor. A brasileira mostrou poder de reação e venceu, de virada, por 2 a 1, sets de 13/21, 21/18 e 21/12. O primeiro set iniciou equilibrado. A jogadora da Guatemala vencia por 5 a 4 quando Jeisiane Alves perdeu as rédeas e permitiu que a rival abrisse 12 a 4. A diferença entre elas se manteve até a guatemalteca fechar em 21/13.

No segundo, a oponente iniciou melhor e abriu liderança. Porém, a brasileira empatou em 10 a 10 e depois não perdeu mais a dianteira, chegando a abrir 14 a 10 e 18 a 12. No entanto, a adversária cresceu e reduziu a desvantagem para apenas um acerto: 18 a 17. Mas Jeisiane Alves lidou bem com a pressão e fechou em 21/18. Embalada, Jeisiane Alves entrou confiante no set de desempate e logo abriu 5 a 0.

Atuando bem melhor que Nikte Sotomayor, a brasileira chegou a nove de distância com 11 a 2. A atleta guatemalteca chegou a evoluir em seu desempenho, mas a jogadora do Brasil inibiu qualquer reação dela quando marcou quatro seguidos e saiu de 13 a 8 para 17 a 8. Ela se aproximava da vitória individual e, ao mesmo tempo, do ponto que decretaria a conquista do bronze do país. E isso aconteceu quando Jeisiane Alves concluiu o duelo em 21/12.

Escalados para os dois confrontos finais, Fabrício Farias e Davi Silva, na dupla masculina, e Jaqueline Lima e Sâmia Lima, na parceria feminina, nem precisaram atuar com duelo definido de forma antecipada. Na Copa Pan-Americana por Equipes, o Brasil alcançou a medalha de bronze com vitórias contra El Salvador e Peru, na primeira fase, pelo Grupo C. Nas quartas de final, a seleção brasileira venceu o México e, na semifinal, foi superada pelos Estados Unidos.