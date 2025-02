Botafogo abre conversa para tentar contratar Tite

(Foto: André Durão)





O Botafogo tem um novo alvo na tentativa de contratar um técnico: Tite. Em busca de um substituto a Artur Jorge desde 3 de janeiro, John Textor abriu conversa com o treinador que trabalhou no Flamengo em 2024. A ideia foi passada ao empresário por dirigentes da SAF alvinegra.

Foi o jornal O Dia quem revelou inicialmente a tentativa de contratar Tite. Posteriormente, o ge confirmou a informação.

Treinador da Seleção Brasileira nas Copas de 2018 e de 2022, Tite trabalhou no Flamengo entre 2023 e 2024. Foi campeão carioca no ano passado, mas a eliminação na Libertadores e as más atuações provocaram a sua demissão. Está desempregado desde então.

Inicialmente, Textor não cogitou contratar Tite. A avaliação do empresário era de que o treinador não tinha o perfil adequado para comandar o Alvinegro. Desde a saída de Artur Jorge, campeão brasileiro e da Libertadores, o clube carioca tentou André Jardine, Vasco Matos, Rafa Benítez e Tata Martino.

Globo Esporte