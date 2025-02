Pai de Luka Doncic detona Mavs após troca com os Lakers: "Hipocrisia"

(Foto: Getty Images)





Luka Doncic já desembarcou em Los Angeles para concluir uma das transferências mais bombásticas da história da NBA, mas ainda tem muita gente tentando digerir a notícia. Como o pai do astro esloveno, que detonou a escolha do Dallas Mavericks e disse que seu filho "não merecia isso".

Em entrevista a uma TV da Eslovênia, Sasa Doncic disse que a saída de Luka da franquia de Dallas, da maneira como se deu, foi uma injustiça. Ele vai jogar nos Lakers a partir de agora.

"Com essa troca, a hipocrisia (da direção dos Mavs) me machuca pessoalmente. Acho que Luka absolutamente não merecia isso", disse.

- Sei que ele sacrificou muito. Sei que Luka realmente respeitava Dallas. Ele respeitava toda a cidade, ajudava crianças e não tinha problema em ir a hospitais e eventos de caridade. Ele jogou 100 partidas na última temporada, por cerca de 40 minutos por jogo, sendo constantemente marcado por dois jogadores... Sinto que isso é realmente injusto por parte de certas pessoas de Dallas - completou ele.

Sasa Doncic concluiu dizendo que, no fim, acredita que a troca será boa para Luka e disse o que espera do filho vestindo as cores do Los Angeles Lakers.

- Não é fácil para Luka, mudar nunca é fácil, tudo está acontecendo rápido. O tempo dirá, mas tenho certeza de que isso será bom para ele - afirmou.

- Luka não perdeu nada com essa troca. Ele está indo para Los Angeles. A cidade é fenomenal. A tradição no basquete é incrível. Sabemos que os Lakers tiveram Magic, Kobe, Shaquille, Jabbar... muitos superastros, então, só coisas positivas - concluiu.

Globo Esporte