Marcelo Melo e Rafael Matos conquistam o título de duplas do Rio Open

O Rio Open, apresentado pela Claro, tem pelo segundo ano seguido o título de duplas conquistado por brasileiros, mas desta vez de forma especial, com uma parceria formada apenas por tenistas do país, com Marcelo Melo e Rafael Matos, os dois melhores duplistas do país na atualidade.

Matos conquistou o maior torneio de América do Sul pelo segundo ano consecutivo, enquanto Melo enfim chegou ao primeiro título no Rio depois de duas vezes chegando à final, mas sem a taça. Desta vez, aos 41 anos, o ex-número 1 do mundo levantou o troféu no Jockey Club Brasileiro e se emocionou muito após a partida contra os espanhóis Pedro Martinez e Jaume Munar por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5, em 1h37.

"Faz mais ou menos 18 anos que eu jogo duplas. Eu fui número 1 do mundo, ganhei Roland Garros, Wimbledon, mas igual isso aqui não tem jeito. A gente escuta muita coisa, espero que não pareça, mas eu tenho 41, é um título que todo mundo ao meu redor sabia o quanto eu queria ganhar. Fui muito esperto de ter escolhido o Rafa para mostrar o caminho das pedras", disse Melo.

"Realmente muito especial pra mim, eu tive inúmeras conquistas, mas era um título que eu realmente gostaria de vencer, o Rio Open. Todo ano a gente vem aqui e tenta programar para que aconteça. Eu sempre acreditei que seria possível, era minha terceira final já, estava passando da hora de conquistar o título que para mim é com certeza um dos mais importantes", completou.

A conquista na Cidade Maravilhosa depois de uma final em Buenos Aires coloca a dupla brasileira como a sexta melhor da temporada na corrida para o ATP Finals, que reúne as oito melhores parcerias no fim do ano em Turim, na Itália.

Marcelo Melo se torna o maior campeão de duplas em atividade

O troféu do ATP 500 carioca foi o 39º da carreira de Marcelo Melo em 77 finais disputadas. Com o título, ele se igualou ao croata Mate Pavic como o maior campeão de duplas em atividade na ATP. O tenista não pretende parar por aí, ressalta que pretende seguir jogando e com planos para chegar nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.

"Falaram que eu deveria ter parado, só quem me conhece o tanto que eu invisto e me dedico ao tênis. Agradeço meus amigos que vieram de Belo Horizonte, todo mundo merece, o Daniel meu treinador, o Chris, que é meu preparador físico e permite que eu tenha condições de jogar, a gente merece muito isso. Meu obrigado especial mesmo é pro Rafa por ter acreditado em mim independente de tudo que eu fiz, da minha idade", disse Melo.

"Quem mais me incentiva a chegar em Los Angeles é o Rafa. Vou continuar ainda, nem penso em parar por agora, se der vou ficar muito feliz, vai ser minha quinta Olimpíada", completou.

Rafael Matos entra no hall dos maiores campeões do Rio Open

Matos é o primeiro tenista que consegue defender o título nas duplas do Rio Open. Em 2024, ele venceu ao lado do colombiano Nicolas Barrientos. Com a conquista ao lado de Marcelo Melo, o brasileiro se iguala aos colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah, além do argentino Maximo Gonzalez entre os maiores campeões da história do torneio.

"Foi ainda mais especial esse ano. O Marcelo é um cara inspirador dentro e fora da quadra, ter essa dupla 100% brasileira representando o país no Rio Open, maior torneio que a gente tem, é difícil de explicar o sentimento. Muito feliz de ter conquistado o título do lado dele aqui no Rio. Difícil colocar em palavras, mas é um sentimento muito forte, a quadra estava incrível hoje, lotada, o pessoal ficou até tarde para apoiar, uma energia incrível", disse Matos.

O agora bicampeão também analisou o jogo do título e o momento difícil que foi o erro de Marcelo no voleio quando a dupla tinha o match point, e como eles conseguiram ficar firmes na partida.

"Depois daquele voleio a gente teve que colocar a cabeça no lugar, estava 5 a 5 e o jogo continua. A gente fez muito bem isso, foi bem importante ter mantido a cabeça fria depois de uma oportunidade daquela e deu certo no fim", concluiu.

João Fonseca é pé quente na torcida pelos brasileiros na final

Depois de acompanhar a semifinal de duplas na sexta-feira, na Quadra 1, o fenômeno carioca João Fonseca mais uma vez foi à Quadra Guga Kuerten para apoiar Marcelo Melo e Rafael Matos na decisão contra os espanhóis Pedro Martínez e Jaume Munar.